Botola Pro D1 : Du titre au maintien

Alors que la Botola Pro D1 "Inwi" de football entre dans sa dernière ligne droite avec les 24ème et 25ème journées, la course au titre comme au maintien est plus que jamais lancée entre des équipes aux destins, jusqu'alors, opposés. Des affiches décisives sont prévues lors de ces deux journées ramadanesques.



RSB-MAT... Au titre, au maintien !



Confortablement installée sur le fauteuil de leader qu'elle n'a plus cédé depuis belle lurette, la Renaissance de Berkane fera le déplacement chez le Moghreb de Tétouan... Deux équipes aux visées diamétralement inverses.



Si les hommes de Mouine Chaabani aspirent à décrocher le Graal ultime, des journées avant la fin de l'exercice en cours, le MAT, qui s'enfonce dans le bas du classement (avant-dernier), cherche à s'extirper de la zone rouge et sauver une saison à "reléguer dans les oubliettes".



Les poursuivants, l'Afrique dans le viseur



Dans le haut du classement, l'AS FAR, 4ème aux côtés du FUS de Rabat, se déplacera chez la Renaissance Zemamra (3ème). Les deux équipes, qui se partageaient la position de dauphin, ont été dépassées par le Wydad de Casablanca.



En effet, les protégés de Rulani Mokwena, qui restent sur une dynamique relativement ascendante lors de la deuxième moitié de la saison, joueront le tout pour le tout afin de réduire l'écart avec les Berkanis ou, a minima et le plus probablement, conserver la deuxième place qualificative en Ligue des champions.



Ils croiseront les Fussistes de Said Chiba qui ont dominé la RCAZ (3-0) lors de la 23ème journée.



La 25ème journée: L’heure du sacre?



La 25ème journée pourrait être celle du sacre de la RSB, qui recevra l'Union Touarga. En effet, l'équipe de l'Oriental décrochera le premier titre de championnat de son histoire si elle gagne ses deux prochains matchs (24ème et 25ème journées), et ce sans tenir compte des résultats de ses poursuivants immédiats.



Pour ce qui est des autres équipes du haut du classement, le WAC se déplacera chez l'Ittihad de Tanger, l'AS FAR accueillera le Maghreb de Fès, tandis que le FUS de Rabat évoluera à domicile contre la JS Soualem.



Quant à la RCAZ, qui fait une très bonne saison, elle fera escale à Safi pour y affronter l'OCS.