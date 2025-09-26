Augmenter la taille du texte
Samedi 27 Septembre 2025

Botola Pro D1: Des équipes en quête de confirmation, d'autres pour se relancer
La troisième journée de la Botola Pro D1, dont le coup d'envoi devait être donné vendredi, est marquée par des matchs intenses avec des équipes qui cherchent à confirmer après un début de saison prometteur et d'autres qui ambitionnent de se rattraper et d’éviter de se mettre sous pression.

Cette journée semble être un véritable test pour les clubs en difficulté qui tentent de s’extirper du bas du tableau, tandis que les équipes du peloton de tête cherchent à consolider leur position dans la course au titre.

Après FUS-UTS vendredi, les matchs se poursuivent samedi avec un duel qui mettra aux prises l'Olympique Dcheira et le Kawkab de Marrakech, qui aura les yeux rivés sur les trois points de la victoire pour combler ses supporters avides de résultats positifs.

Les rencontres de dimanche seront marquées par le duel entre le Difaâ d’El Jadida et le Raja de Casablanca, sous la houlette de son nouveau staff technique, et celui du Maghreb de Fès avec son proche voisin le COD Meknès.

L’autre équipe de Casablanca, le Wydad, qui cherche à signer une prestation convaincante, sera opposée à la Renaissance de Zemamra, habituée à signer une bonne performance sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V.

Les matchs de clôture de la troisième journée, qui seront disputés mercredi 1er octobre, connaîtront un face à face entre le Hassania d’Agadir qui sera l’hôte de l’Olympic de Safi, tandis que l’AS FAR recevra l’Ittihad de Tanger. La Renaissance Berkane, leader du classement, accueillera  l’Union Yacoub El Mansour.

Ci-après le programme de la 3e journée :

Samedi
(16h00) Olympique Dcheira – Kawkab Marrakech
Dimanche
(16hh00) Difaa El Jadida – Raja Casablanca
(18h00) Maghreb Fès – COD Meknès
(20h00) Wydad Casablanca – Renaissance Zemamra
Mercredi 1er octobre :
(16h00) Olympic Safi – Hassania Agadir
(18h00) AS FAR – Ittihad Tanger
(20h00) Renaissance Berkane – Union Yacoub El Mansour

