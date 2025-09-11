Botola Pro D1. C’est parti

-
L’AS FAR pour confirmer son retour au-devant de la scène
-
Se maintenir parmi les grands et mettre en avant les jeunes talents, objectifs de l’UTS
-
Le FUS de Rabat entame la nouvelle saison avec un esprit renouvelé et une identité ancrée
-
L’Union Yaacoub El Mansour veut réussir sa première saison chez l’élite
-
L’OCS ambitionne de consolider sa place parmi l’élite de la Botola Pro et représenter dignement le Maroc sur la scène africaine
Les autres matches programmés vendredi, IRT-HUSA, OCS-UTS et WAC-KACM, ne manqueront point d’attrait et chaque protagoniste cherchera à entamer l’exercice du bon pied.
Cette journée inaugurale se poursuivra samedi avec la tenue de deux confrontations, à savoir FUS-Raja et ASFAR-USYM, l’autre promu qui débute le concours par un derby palpitant.
Dimanche, le DHJ recevra le CODM au moment où le MAS affrontera la RCAZ.
Programme
Vendredi
16h00 : IRT-HUSA
18h00 : OD-RSB
18h00 : OCS-UTS
20h00 : WAC-KACM
Samedi
18h00 : FUS-Raja
20h00 : ASFAR-USYM
Dimanche
18h00 : DHJ-CODM
20h00 : MAS-RCAZ.