Botola Pro D1. C’est parti

Le coup d’envoi de la Botola Pro D1 de football sera donné ce vendredi avec la programmation de la première journée marquée par des affiches de bonne facture. A commencer par le choc qu’abritera le Grand stade d’Agadir entre le fraîchement promu, l’Olympique Dchira, et le champion sortant, la Renaissance de Berkane.



Les autres matches programmés vendredi, IRT-HUSA, OCS-UTS et WAC-KACM, ne manqueront point d’attrait et chaque protagoniste cherchera à entamer l’exercice du bon pied.



Cette journée inaugurale se poursuivra samedi avec la tenue de deux confrontations, à savoir FUS-Raja et ASFAR-USYM, l’autre promu qui débute le concours par un derby palpitant.



Dimanche, le DHJ recevra le CODM au moment où le MAS affrontera la RCAZ.



Programme



Vendredi

16h00 : IRT-HUSA

18h00 : OD-RSB

18h00 : OCS-UTS

20h00 : WAC-KACM



Samedi

18h00 : FUS-Raja

20h00 : ASFAR-USYM



Dimanche

18h00 : DHJ-CODM

20h00 : MAS-RCAZ.