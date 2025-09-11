Augmenter la taille du texte
Vendredi 12 Septembre 2025

Botola Pro D1. C’est parti
Le coup d’envoi de la Botola Pro D1 de football sera donné ce vendredi avec la programmation de la première journée marquée par des affiches de bonne facture. A commencer par le choc qu’abritera le Grand stade d’Agadir entre le fraîchement promu, l’Olympique Dchira, et le champion sortant, la Renaissance de Berkane.

Les autres matches programmés vendredi, IRT-HUSA, OCS-UTS et WAC-KACM, ne manqueront point d’attrait et chaque protagoniste cherchera à entamer l’exercice du bon pied.

Cette journée inaugurale se poursuivra samedi avec la tenue de deux confrontations, à savoir FUS-Raja et ASFAR-USYM, l’autre promu qui débute le concours par un derby palpitant.

Dimanche, le DHJ recevra le CODM au moment où le MAS affrontera la RCAZ.

Programme

Vendredi
16h00 : IRT-HUSA
18h00 : OD-RSB
18h00 : OCS-UTS
20h00 : WAC-KACM

Samedi
18h00 : FUS-Raja
20h00 : ASFAR-USYM

Dimanche
18h00 : DHJ-CODM
20h00 : MAS-RCAZ.

Libé

Lu 53 fois

