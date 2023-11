Botola Pro D1 : AS FAR/WAC en tête d'affiche

Le match de l’AS FAR contre le Wydad de Casablanca, prévu mardi prochain à Kénitra, sera l’affiche de la 10è journée de la Botola Pro D1 de football.



Au-delà du calibre des deux protagonistes, cette rencontre est capitale pour la suite du parcours des deux équipes en championnat. Les Militaires, en tête du classement, mais farouchement concurrencés par leurs co-leaders (la Renaissance de Berkane et le Raja de Casablanca) et leurspoursuivants immédiats, doivent dépasser un obstacle de taille pour préserver leur statut et rester en pole position dans la course pour le titre.



De leur côté, les Rouges, de retour sur le front national après leur engagement africain dans l'AFL, se doivent de gérer optimalement leurs matches en retard pour se placer en course, même si leur quête doit commencer face à l’AS FAR, sacrée à leurs dépens au championnat la saison dernière.



Les deux protagonistes auront un œil sur leurs concurrents immédiats, notamment le Raja de Casablanca qui reçoit, dimanche, le Chabab de Mohammedia. Favoris lors de cette rencontre, les Verts auront à cœur de profiter du report à une date ultérieure du match de la RSB contre l’Olympic de Safi et de la sortie à risque de l’AS FAR, pour s’emparer du fauteuil de leader.



Les deux poursuivants immédiats du trio de tête, le Moghreb de Tétouan et le FUS de Rabat, doivent, de leur côté, passer chacun par un derby pour concrétiser leurs ambitions de se faire une place en tête du classement.



Ainsi, le FUS devait affronter, vendredi, son voisin de la capitale, l’Union de Touarga, tandis que le MAT se déplace chez l’Ittihad de Tanger dimanche, avec comme ambition commune de réduire l’écart de deux points les séparant de la tête du classement et aborder le deuxième tiers du championnat sous de meilleurs auspices.



Programme



Samedi

16h00: Mouloudia Oujda - Hassania Agadir

18h15: Youssoufia Berrechid - Maghreb Fès

Dimanche

16h00: Renaissance Zemamra - Jeunesse Salmi

16h00 : Ittihad Tanger - Moghreb Tétouan

18h15: Raja Casablanca - Chabab Mohammedia

Mardi

16h00: AS FAR - Wydad Casablanca

Reporté: Renaissance Berkane - Olympic Safi.