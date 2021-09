Botola Pro 1: Un fauteuil pour 3 leaders

Après avoir été un quatuor à mener le bal de la Botola Pro D1, cet honneur échoit désormais à un trio de clubs. En clôture de la 3ème manche du championnat, le WAC est parvenu à ne pas se faire distancer par le Raja et le DHJ suite à sa victoire en déplacement sur le petit score de 1 à 0 aux dépens du HUSA. Pour ce match disputé, dimanche au Grand stade d’Agadir, les Rouges, qui restent sur deux victoires de rangs, ont scellé les débats de cette partie, comme précité, en leur faveur grâce à un but de Reda Jaadi à la 21ème minute.

Une victoire étriquée et le score aurait pu être autre si l’arbitre Berkiya n’avait pas fermé l’œil sur penalty après une faute de main flagrante à l’intérieur de la surface de réparation de Yahya Jabrane.

Hormis cette erreur d’arbitrage, cette opposition a tenu toutes ses promesses avec un Wydad beaucoup plus entreprenant que son adversaire du jour qui n’arrive toujours pas à trouver le bon rythme, concédant jusqu’ici deux défaites contre une seule victoire enregistrée lors de la première journée face au RCOZ.

Avec 9 unités au compteur, ce qui est fait pour conforter le groupe wydadi, avec à sa tête le coach Walid Regragui, le WAC a pu rejoindre à la pole position le Raja et le DHJ. Les Verts sont en droit de se targuer leur parfaite opération en stoppant, vendredi, l’élan victorieux du promu, la Jeunesse Sportive Salmi. Le Raja avait scellé le sort de cette rencontre sur le score de 3 à 0, au moment où le Difaâ, qui avait beaucoup souffert la saison écoulée, a ajouté,samedi, à son tableau de chasse le SCCM, défait au stade El Bachir à Mohammédia, par 2 à1.

A signaler que le deuxième match disputé dimanche ayant opposé l’ASFAR à la RSB s’était soldé sur un score de parité : 1-1. Les Militaires, qui s’étaient ressaisis à Oujda après leur entame catastrophique devant la JSS, n’ont pas tardé à trouver le chemin des filets, scorant dès la cinquième minute par l’entremise de Mohamed El Khaloui.

Alors que ce choc s’acheminait vers un match nul, les Berkanis ont pu remettre les pendules à l’heure aux extra-times (90+5), signant par là même leur troisième match nul depuis le début de l’exercice.

Pour ce qui est des autres rencontres disputées pour le compte de cette journée, il y a lieu de citer en premier les sursauts de l’OCK et du CAYB, vainqueurs dans leurs bases respectivement de l’IRT par 1 à 0 et du RCOZ par 2 à 1. Quant aux confrontations entre le MAS et le FUS, ainsi l’OCS au MCO, elles étaient sanctionnées par le même résultat, un partout.

Par ailleurs, les péripéties de la quatrième journée de la Botola devaient être ouvertes lundi par le choc entre les deux promus, la JSS et l’OCK. Mardi, trois matches sont au programme, à savoir IRT-Raja (17h00), MCO-MAS (19h15) et RCOZ-SCCM (21h30). La page de ce quatrième acte sera tournée mercredi avec les rencontres opposant le FUS à l’OCS (17h00), DHJ à l’ASFAR (1915), au moment RSB-HUSA et WAC-CAYB se dérouleront simultanément à partir de 21h30.