Botola : L’AS FAR décroche le podium Coupe du Trône : WAC-Raja, ce jeudi

L'Association Sportive des FAR a battu l'Olympique de Khouribga samedi, à l'occasion de la 30e journée de la Botola Pro D1, au stade El Bachir de Mohammedia.



L'AS FAR a débloqué le compteur à la 10e minute sur penalty signé Reda Slim.

Suite à cette rencontre, l'Association Sportive des FAR, 48 points, occupe la troisième place, tandis que l'OCK est huitième avec 36 points.



Le principal rival de l’AS FAR pour la troisième place, le MAS, a été accroché par le Raja (0-0). A l’issue de ce match, les Fassis occupent la quatrième place avec 45 points, alors que les Vert et Blanc restent deuxième du classement avec 60 points.



Les trois derniers matches comptant pour cette 30ème journée se joueront ce soir à partir de 18 heures et opposeront l’OCS à la JSS, le CAYB à la RSB et le WAC au FUS. A propos de ce match, le Wydad saisira cette occasion pour fêter son titre de champion du Maroc, sachant que le coach du club va faire reposer les cadres de l’équipe en perspective de la rencontre des quarts de finale de la Coupe du Trône contre le Raja prévue jeudi prochain.



A rappeler en dernier lieu que le SCCM et le RCOZ devaient affronter hier respectivement le MCO et le DHJ.