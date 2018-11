Botola : Deux nuls vierges pour commencer la journée

L’Ittihad de Tanger et l’Olympique de Khouribga se sont quittés sur un nul blanc, vendredi soir en match d'ouverture de la 9è journée de Botola Maroc D1 de football, disputé au Grand Stade de la cité du Détroit.

Après ce nul, les champions en titre tangérois rejoignent, en 4è position, le Difaâ d'El Jadidi, le Kawkab de Marrakech et le Rapide Oued Zem avec 10 points, à une unité devant leurs adversaires du soir (8è).

Pour sa part, le Kawkab de Marrakech (KACM) a concédé un nul blanc à domicile face à l’AS FAR, samedi en match de la 9è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Grand Stade de la cité ocre.

Le KACM laisse ainsi passer l’opportunité de s’emparer de la position de dauphin, pour se contenter d'une troisième place avec 11 points ex-aequo avec le Youssoufia de Berrechid.

