Bilal El Khannouss ouvre son compteur buts avec Leicester

Foot féminin



La sélection nationale féminine de football "A" a battu son homologue du Mali en amical sur le score de 1 but à 0, mardi au stade Saniet R'mel de Tétouan. Les Lionnes de l’Atlas ont réussi à l'emporter grâce à un but d’Ibtissam Jraidi à la 7ème minute.



Il s’agit de la deuxième rencontre amicale disputée par l'équipe nationale dans le cadre de son stage de préparation. La première, jouée le 28 novembre dernier face au Botswana, s’est soldée par la victoire des protégées de Jorge Vilda Rodriguez par 3 buts à 1.

De son côté, l’EN féminine U20 et son homologue ivoirienne se sont neutralisées, un but partout, mardi en match amical disputé dans la ville ivoirienne de Bingerville.

Le but de la sélection nationale a été inscrit par Hajar Belkhir à la 75ème minute.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparations de l’équipe nationale féminine U20 pour les prochaines échéances.



Enfin, l’EN féminine B s'est inclinée face à l’équipe du Kenya sur le score de 5 buts à 0, mardi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.

Les deux sélections avaient fait match nul (2-2) lors d'une première confrontation amicale, jouée le 29 novembre dernier.



Judo



La Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés (FRMJAMA) a tenu, récemment à Casablanca, son Assemblée générale ordinaire pour la saison 2023-2024.

Lors de cette AGO ayant réuni 142 Associations représentant 11 Ligues régionales, les rapports moral et financier ont été adoptés à l'unanimité, indique la FRMJAMA dans un communiqué.



Le rapport moral inclut les activités sportives de la FRMJAMA pour l'année 2024, ayant connu la participation de 256 Associations affiliées à 12 Ligues régionales, ajoute la même source, notant que 7.107 judokas ont pris part à ces activités.



Lors de cette AGO, ont été passés en revue, notamment, les formations d'entraîneurs, d'arbitres et de kata, ainsi que les tournois nationaux, conclut le communiqué.