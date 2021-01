Belhanda, buteur et passeur avec Galatasaray

Galatasaray a dominé mercredi Denizlisport (6-1) grâce notamment à l'international marocain Younes Belhanda, auteur d'un but et d'une passe décisive lors de ce match comptant pour la 20è journée du Championnat turc.



Dès la huitième minute de jeu, les Stambouliotes ont ouvert le score grâce à un but d'Emre Akbaba, sur une passe décisive de Belhanda auteur de très bonnes performances depuis quelques journées. En seconde période, le Lion de l'Atlas a participé au festival de buts en inscrivant le cinquième but des Stambouliotes à la 64èminute.



Les autres réalisations de Galatasaray ont été l’œuvre de l'Algérien Soufiane Feghouli (17è), Ryan Donk (45è), Muhammed Ozkal (60è, C.S.C) et Jesse Sedikita (90è). Grâce à cette large victoire, les coéquipiers de Younes Belhanda occupent la troisième marche du podium avec 36 points, à deux longueurs du leader, Besiktas, tandis que Denizlisport est lanterne rouge avec 14 unités.