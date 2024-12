Batteries au lithium : Le scientifique marocain Rachid Yazami décroche un brevet en Chine

Le scientifique marocain Rachid Yazami s'est récemment vu attribuer un nouveau brevet en Chine pour sa méthode de charge rapide des batteries au lithium, particulièrement destinée aux véhicules électriques.



"Je suis fier d'annoncer qu'après le Japon en février dernier, c'est maintenant au tour de la Chine de nous accorder un brevet pour la méthode de charge rapide des batteries, en particulier pour les futures voitures électriques", a indiqué M. Yazami sur sa page Facebook.

Intitulé "Protocole de charge adaptative pour la charge rapide des batteries et système de charge rapide mettant en œuvre ce protocole", le brevet récompense la technologie développée par M. Yazami, baptisée "Non-Linear Voltage" (Tension non linéaire), qui permet de réduire considérablement le temps de charge des batteries au lithium.



Les tests menés à Singapour, où le chercheur est basé, ont démontré des performances exceptionnelles, avec des temps de charge complets atteignant 15 minutes, voire 5 minutes dans certains cas.



Cette innovation intervient dans un contexte de développement des énergies renouvelables au Maroc, marqué notamment par la convention d'investissement de 1,3 milliard de dollars signée par le groupe sino-européen de batteries pour véhicules électriques Gotion High-Tech et le gouvernement marocain pour construire une gigafactory à Kénitra.

Rachid Yazami compte à son actif plus de 200 inventions et plus de 250 publications scientifiques.