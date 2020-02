Basketball : Le sélectionneur national dévoile son programme pour former une équipe compétitive pour les prochaines échéances

L'entraîneur de la sélection nationale de basketball, Naoufal Uariachi, a jeté la lumière, jeudi à Rabat, sur son programme pour la formation d'une équipe compétitive pour les prochaines échéances.

Intervenant lors d'une conférence de presse, organisée au Centre national de basketball par le comité provisoire chargé de la gestion de la Fédération Royale marocaine de basket-ball, M. Uariachi a mis en exergue son programme basé sur deux objectifs principaux notamment le rajeunissement de l'effectif et l'instauration de la discipline au sein de l'équipe marocaine afin de relancer le basket marocain et développer son niveau.

Le plan d’action s'étalera sur 5 ans, a indiqué M. Uariachi qui a expliqué que cette période permettra la formation d'une équipe compétitive à l'horizon 2024 et 2025 capable de rivaliser avec les plus grandes équipes du continent lors des prochaines échéances, notamment la Coupe d'Afrique de basketball et la Coupe du monde.

Dans ce sens, le sélectionneur a rappelé que l'équipe nationale croisera le fer avec les équipes égyptienne et ougandaise aux mois de novembre 2020 et février 2021, et ce dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021.

Mettant en avant sa volonté de rajeunir l'effectif, le coach a fait savoir que la sélection comprend plus d'éléments jeunes avec 3 joueurs de plus de 28 ans, 7 joueurs entre 24 et 27 ans et 6 joueurs de moins de 23 ans.

Il a également rappelé que la saison sera marquée par l'organisation de trois stages de préparation entre février et mars à Rabat et Tanger mais aussi en Algérie, signalant que ces stages seront ponctués par la participation de l'équipe nationale au championnat arabe de basket-ball.

Déplorant la suspension du championnat national, le sélectionneur a souligné que ces trois stages d'entraînement permettront également une mise à niveau des joueurs à la lumière de cette suspension.

Il a également affirmé qu'il suivait de près, avec son adjoint, les joueurs marocains qui évoluent à l'étranger et qui pourront renforcer la sélection, notant que le choix sera également porté sur toutes les catégories d'âge dans le cadre du programme de la Direction technique nationale.

Pour sa part, le capitaine de l'équipe nationale, Mohamed Choua, a indiqué que les joueurs ont réalisé quatre séances d'entraînement ponctuées par des confrontations avec des clubs marocains et avec l'équipe nationale algérienne.

Il a ajouté que la suspension du championnat a grandement impacté le niveau du basket-ball national, en particulier la compétitivité des joueurs, appelant à redoubler d'efforts pour surmonter cette situation.