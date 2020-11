Barkok double passeur et Tanane auteur d’ un doublé

L’internationalmarocainAymanBarkok a été l’auteur d’une prestation remarquable samedi lors du match opposant son équipe d’Eintracht Francfort à Stuttgart dans le cadre du championnat allemand. Ayman Barkok, entré en jeu au début de la deuxième mi-temps alors que son équipe perdait 2-0, a délivré deux passes décisives permettant à Francfort de revenir au score (2- 2) grâce aux réalisations d’André Silva et David Abraham. Après ce nul,Eintracht Francfort est toujours 10ème avec 10 points. Ayman Barkok, 22 ans, a été convoqué par le coach national Vahid Halilhodzic pour prendre part à la double confrontation devant opposer les Lions de l’Atlas à la Centrafrique, les 13 et 17 novembre. Ces matchs s’inscrivent dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de laCAN2022. Par ailleurs, l'international marocain OussamaTannane a offert dimanche une précieuse victoire auVitesseArnhem face au FC Emmen (3-1), en inscrivant un doublé lors de ce match comptant pour la 8è journée du championnat de Pays-Bas(Eredivisie).Titularisé, le Marocain a ouvert le score sur penalty dès la 9è minute de jeu, avant de doubler la mise à la 26èminute,sur une frappe puissante du pied gauche ne laissant aucune chance au portier adverse. Son coéquipier Loïs Openda a aggravé le score à uneminute de la pause pourle compte du Vitesse Arnhem qui concède un butsigné Michael Leeuw (58è). Grâce à cette précieuse victoire, leVitesse Arnhem se hisse à la deuxième position du classement du championnat néerlandais avec 21 points (7 victoires et 1 défaite), derrière l’Ajax Amsterdam de Noussair Mazraoui et Zakaria Labyad qui le devance à la différence de buts.