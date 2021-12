Barcelone peut-elle créer un nouveau type d'économie touristique ?

Lorsque j'ai commencé à visiter Barcelone au début des années 2000, c'était une métropole éblouissante – optimiste, vivante, progressiste et grouillant de jeunes de toute l'Europe. Elle a équilibré sa fierté catalane avec une ouverture sur le monde. Le film de 2002 L'appartement espagnol, une comédie sur un groupe d'étudiants à Barcelone, a montré pourquoi elle était considérée comme la capitale non officielle de l'Europe méditerranéenne.



Malheureusement, dans les années qui ont suivi, Barcelone est devenue victime de son propre succès. Mais la pandémie de Covid-19 pourrait ouvrir de nouvelles voies pour son avenir.



Après la transition de l'Espagne vers la démocratie, Barcelone a saisi l'opportunité de renaître. Beaucoup disent que le tournant a été les Jeux olympiques de 1992, que des administrateurs locaux avisés ont mis à profit pour présenter la ville à l'échelle internationale et la transformer en un poids lourd urbain.



Avec un budget limité, le maire Pasqual Maragall a capitalisé sur les Jeux olympiques pour lancer l'un des réaménagements urbains les plus réussis de l'Europe de la fin du XXe siècle. Il a demandé l'aide des meilleurs professionnels du design locaux et internationaux pour créer un plan municipal garantissant que la ville bénéficierait de l'héritage des Jeux longtemps après leur fin.



Au-delà de la construction d'installations sportives, le plan s'attaque à deux des défis urbains les plus importants de Barcelone : son front de mer et ses espaces publics. Le front de mer avait longtemps été coupé du reste de la ville en raison d'un développement infrastructurel et industriel myope. Aujourd'hui, grâce à d'importants travaux achevés juste à temps pour les JO, le port a été intégré à la ville par la route et les transports en commun, et est devenu un quartier vivant où les baigneurs pullulent sur les plages.



Réinventer les espaces publics nécessitait de les considérer non seulement comme des lieux physiques mais aussi comme l'âme de l'esprit civique de Barcelone. Les projets de reconquête des places et des parcs ont réorienté la conception citoyenne de leur patrimoine et de leur identité collective et ont contribué à cultiver le talent architectural local, renouant avec une noble tradition que l'Espagne franquiste a bouleversée.



Ces choix de conception intelligents ont été amplifiés par le «marketing urbain». Avec l'assouplissement des frontières nationales à travers l'Europe à la fin des années 1990, les capitales régionales se sont retrouvées en concurrence pour attirer les talents, les touristes et les capitaux en utilisant les outils de planification et de conception. Les efforts de Barcelone en matière de marketing urbain, à commencer par les Jeux de 1992, se sont avérés particulièrement fructueux. Depuis 2012, la ville attire chaque année entre 25 et 30 millions de visiteurs, un chiffre énorme pour une commune d'un peu plus de 1,5 million d'habitants.



Comme beaucoup d'autres destinations hotspot, Barcelone a subi les conséquences négatives du tourisme de masse : pression sur les biens publics, érosion des services commerciaux pour les résidents et expulsion indirecte de la population locale pour faire place aux hôtels et aux locations à court terme.



Les touristes voyagent souvent en toute impunité, ce qui fausse les économies locales et passe à autre chose. Ils exploitent l'urbs – la ville physique, comme l'appelaient les anciens Romains – sans établir aucune relation avec le peuple, ou civitas.



Les habitants ont réagi avec une colère croissante. Les graffitis anti-touristes et même la petite violence contre les groupes de touristes ont fait la une des journaux internationaux. Le contrecoup a aidé la populiste Ada Colau à remporter les élections municipales de 2015. Colau a proposé des politiques radicales, y compris la confiscation des appartements vides à des fins de logement public. Mais de telles propositions ne constituent pas une nouvelle vision urbaine.



La pandémie de Covid-19 a transformé les malheurs de Barcelone en crise. En 2020, la horde de touristes a soudainement disparu, laissant les rues vides et des centaines de magasins au bord de la fermeture. Les dirigeants politiques, commerciaux et universitaires s'accordent à dire que l'ère inaugurée par les Jeux de 1992 – définie par le tourisme à la sauvette qui a fait le succès de Barcelone et l'a ruinée – touche à sa fin. Barcelone de demain reste indéterminée. Quel sera son moment olympique ?



Il est peut-être temps d'envisager un modèle de voyage alternatif – appelons-le «tourisme de rythme» – qui pourrait être utilisé pour réinventer Barcelone et d'autres villes du monde. Les touristes resteraient des semaines ou des mois dans un seul endroit au lieu de sauter constamment d'une ville à l'autre, prenant le temps de redécouvrir le sens de concepts comme l'intégration et la contribution civique. Historiquement, les longs séjours ont été considérés comme un luxe pour les élites – pensez à Peggy Guggenheim ou Cole Porter à Venise – mais l'essor du travail à distance pourrait rendre ces délais accessibles à beaucoup plus de personnes.



La visioconférence permet déjà aux «nomades numériques» de s'installer loin de chez eux sans interrompre leur vie professionnelle. Et la flexibilité par ailleurs discutable de la soi-disant « gig économie » pourrait créer des opportunités d'emplois locaux qui s'adaptent rapidement aux défis urbains changeants. Des villes comme Barcelone pourraient exploiter la puissance des plateformes en ligne pour attirer les touristes de passage. Les gouvernements pourraient encourager les hôtels, les compagnies aériennes et même les restaurants à offrir des remises plus importantes pour les séjours plus longs.



De même, les villes pourraient bénéficier de l'impact de la pandémie sur les infrastructures de l'enseignement supérieur et professionnel. Si Barcelone proposait aux étudiants qui suivent des cours en ligne des logements à bas prix, ils pourraient terminer leurs études et ensuite travailler dans la ville en tant qu'infirmiers, installateurs de panneaux solaires ou même entrepreneurs technologiques.



De nombreux problèmes complexes doivent être résolus pour concrétiser ces idées. Et les exécuter nécessiterait du courage et de l'audace. La créativité et l'ingéniosité catalanes pourraient contribuer à résoudre la grande énigme urbaine – comment s'engager dans le tourisme mondial sans y succomber – que Barcelone elle-même a contribué à introduire dans le monde moderne.



Par Carlo Ratti



Directeur du Senseable City Lab au MIT et co-fondateur du bureau international de design et d'innovation Carlo Ratti Associati