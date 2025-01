Bank Al-Maghrib décroche la certification ISO de ses systèmes de management

Bank Al-Maghrib (BAM) a obtenu la certification de l’ensemble de ses systèmes de management aux normes internationales, suite à un audit réalisé par un cabinet de renommée internationale.



La cérémonie de remise des certificats s’est déroulée, mercredi à Rabat, en présence des responsables du cabinet d’audit, des présidents et représentants des autres autorités de régulation du secteur financier ainsi que des responsables des entités internes de l’institution, indique BAM dans un communiqué.



Il s’agit de la qualité (ISO 9001), de la santé et sécurité au travail (ISO 45001), du management environnemental (ISO 14001), de la sécurité de l’information (ISO 27001), et de l’anticorruption (ISO 37001), précise le communiqué.



La conformité à ces normes internationales est l’aboutissement de plusieurs années d’efforts qui ont permis la mise en place et l’amélioration des systèmes de management de Bank Al Maghrib ainsi que leur intégration selon une démarche structurée qui a nécessité la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs de l’institution, souligne le communiqué.



Bank Al-Maghrib réaffirme, à travers cette certification, son engagement à pérenniser et à moderniser régulièrement ses systèmes de management ainsi qu’à les étendre à toute autre norme applicable aux activités de l’institution.