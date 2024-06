BAM : La masse monétaire augmente de 3,7% au T1-2024

La masse monétaire (Agrégat M3) s'est accrue de 3,7% au premier trimestre 2024, après 5,2% un trimestre auparavant, ressort-il du récent rapport trimestriel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la politique monétaire.



Cette évolution traduit une accentuation du repli des titres des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires de 2% à 15,7% et une décélération de la progression de la circulation fiduciaire à 10,2% après 11,4%, précise la Banque centrale.

Le rythme d'accroissement des dépôts à vue est revenu de 7,7% à 7,1%, en lien notamment avec le ralentissement de la hausse de ceux des ménages à 5,8% après 6,4%, fait savoir la même source.



Concernant les dépôts à terme, ils ont connu une atténuation de leur recul de 8,8% à 7,2%, traduisant en particulier une baisse de 12,3% de ceux des entreprises privées après celle de 15,3% un trimestre auparavant. De même, les dépôts en devises ont enregistré un repli de 0,5% après celui de 15,5%, rapporte la MAP.



Par principales contreparties, le ralentissement de la progression de la masse monétaire reflète le recul des créances nettes sur l’administration centrale de 5,4% après une hausse de 1,8%, tandis que le rythme d’augmentation du crédit bancaire est passé de 5,2% à 6% et celui des avoirs officiels de réserve de 4,6% à 5%.



En particulier, le rythme de progression du crédit au secteur non financier a décéléré de 2,8% à 2,6%, résultat du ralentissement des accroissements des prêts accordés aux entreprises publiques de 31,1% à 22,7% et des crédits aux ménages de 1,9% à 1,2%. Quant aux prêts aux entreprises privées, ils ont augmenté de 0,4% après un repli de 0,3% enregistré le trimestre précédent.



La décélération de la progression du crédit aux entreprises publiques reflète en particulier le ralentissement du rythme de croissance des facilités de trésorerie de 68,6% à 49,7%



Pour ce qui est des prêts aux ménages, les concours aux entrepreneurs individuels ont reculé de 5,6% après une augmentation de 2,1%, alors que la hausse des prêts destinés aux particuliers est restée stable à 1,9%, avec une décélération de 1,9% à 1,5% pour les crédits à l’habitat et une quasi-stagnation à 0,5% de la progression de ceux à la consommation.



Quant à l’évolution des prêts aux entreprises privées, elle résulte de l’atténuation de la baisse des facilités de trésorerie de 10,2% à 7,6%, alors que le crédit à l’équipement s’est accru de 4,6% après 5,5%.



Par branche d’activité, les données relatives au premier trimestre 2024 indiquent une accentuation des replis des crédits aux "Industries manufacturières diverses" de 5,8% à 7,1% et aux "Industries alimentaires et tabac" de 2,4% à 5%.

A l'inverse, les concours aux entreprises du "Bâtiment et travaux publics" et de "L'électricité, gaz et eau" se sont améliorés respectivement de 21,7% et 26,9%.