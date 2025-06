Azzeddine Farhane: Le Maroc, pleinement engagé à partager son expérience dans l'utilisation pacifique des technologies nucléaires

Le Maroc reste pleinement engagé à partager son expérience dans l'utilisation pacifique, sûre et sécurisée des applications et technologies nucléaires avec ses partenaires et, en particulier, les Etats africains membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) intéressés, a indiqué lundi l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane.



Dans son allocution devant le Conseil des gouverneurs de l'AIEA qui tient ses travaux à Vienne du 9 au 13 courant, M. Farhane a relevé que le Maroc a développé, grâce au soutien de l'AIEA, une expertise reconnue dans de nombreux domaines, notamment la santé, la médecine nucléaire, la nutrition, l'eau, l'agriculture, l'industrie et l'environnement.



Dans ce sens, le diplomate a rappelé que le Royaume a développé des centres de formation reconnus sur l'application des techniques nucléaires dans de nombreux domaines, étayant son propos par des éléments mis en évidence dans le rapport annuel de l'AIEA pour l'année 2024.



Le rapport souligne ainsi l'importance de la première réunion régionale organisée par le Maroc et l’AIEA sur la mise en œuvre de l’approche régionale de l'initiative ZODIAC, qui vise à renforcer les capacités de détection et de lutte contre les maladies infectieuses transmises de l'animal à l'homme. Cette réunion a rassemblé 34 laboratoires nationaux africains pour partager leurs expériences et évaluer les résultats obtenus dans le cadre de l'initiative ZODIAC et identifier les synergies avec d'autres initiatives, a-t-il dit.



S’agissant de l'initiative du directeur général de l’AIEA Rayons d'espoir, le rapport reconnaît que l'Institut national marocain d'oncologie, désigné comme centre de l'AIEA, contribue à renforcer les capacités des Etats membres africains, par la formation et le partage d'expertise, a observé M. Farhane.



Le rapport souligne également que la réunion régionale des agents de liaison nationaux et des coordinateurs nationaux de l'AFRA, qui s'est tenue à Rabat en février 2024, a rassemblé 37 Etats membres africains pour échanger leurs expériences et les bonnes pratiques en matière d’utilisation des techniques nucléaires à des fins pacifiques, a-t-il ajouté.



Cette réunion a également examiné des questions régionales importantes, afin de partager les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme de coopération technique (CT) pendant la pandémie de Covid-19, en promouvant les femmes dans le nucléaire et en développant des partenariats dans le cadre du programme de CT en Afrique, a-t-il détaillé.



En outre, le rapport souligne l'introduction d'un programme d'études pour le master de sciences en nutrition et techniques nucléaires, premier de son genre en Afrique, à l'Université internationale de Rabat, où 16 candidats africains se sont inscrits en 2024, a poursuivi M. Farhane.



Enfin, le rapport note qu'un irradiateur au cobalt 60 a été installé et mis en service dans une nouvelle installation utilisant la technique de l'insecte stérile au Maroc, et que des progrès ont été réalisés dans le renforcement des capacités du personnel, a souligné l'ambassadeur.

Et d'ajouter qu'outre son engagement en faveur des applications nucléaires pacifiques, le Maroc soutient les efforts internationaux visant à renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires, en tant que président du Comité directeur du Réseau mondial de sûreté et de sécurité nucléaires (GNSSN), coordinateur pour l'Afrique du Nord du Forum des organismes de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), et membre de la Commission des normes de sûreté (CSS) de l'AIEA.



Par ailleurs, M. Farhane a réitéré la centralité de l'AIEA dans la promotion de l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire, saluant les initiatives lancées par le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, qui ont eu un impact positif sur les populations des pays en développement, et particulièrement en Afrique.



A cet égard, les initiatives «Rays of Hope», «ZODIAC », «NUTEC Plastics» et «Atoms4Food» apportent une réponse pragmatique et une aide substantielle aux Etats membres, notamment pour lutter contre le cancer, assurer la sécurité alimentaire et prévenir la propagation des pandémies, a-t-il assuré.