Azzeddine Farhane : Le Maroc, pleinement engagé à être précurseur dans la promotion de l'innovation et du développement durable

Le Maroc est pleinement engagé à être un précurseur dans la promotion de l'innovation et du développement durable, conformément à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, incarnée dans le nouveau modèle de développement (NMD), a indiqué, lundi, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane.



Ce NMD reconnaît la nécessité d'une croissance industrielle équitable, résiliente et durable, en accord avec la démarche transformatrice de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), visant à promouvoir une mondialisation équitable, axée sur la croissance tout en adhérant aux principes de justice sociale et environnementale, a expliqué M. Farhane, dans une allocution à l'occasion de la 52e session du Conseil du développement industriel de l'ONUDI. Les projets de l'ONUDI au Maroc "sont pleinement alignés sur nos priorités nationales, en se concentrant sur la consommation durable, l'économie circulaire, l'efficacité énergétique et l'hydrogène vert".



"En renforçant notre partenariat avec l'ONUDI à travers le Programme partenariat pays (PCP) le Maroc s'engage à favoriser la durabilité industrielle, à réduire les émissions de carbone et à accélérer la transition verte", a-t-il assuré.



Conscient des défis importants liés à la décarbonisation du secteur industriel, le Maroc a placé cet objectif au cœur de ses priorités, dans l’objectif de construire une industrie nationale verte et neutre en carbone tout en renforçant la souveraineté énergétique, a détaillé le diplomate.



M. Farhane a étayé son propos par le succès du secteur automobile au Royaume, qui représente l'une des plateformes les plus décarbonées au monde. Ce secteur bat chaque année des records de production et d'exportation, a-t-il fait valoir, notant que c'est ce qui rend le Maroc attractif pour la construction automobile et c'est ce qui a permis à la plateforme marocaine de croître aussi rapidement et d'atteindre une capacité d'un million de véhicules par an d'ici 2025.



Selon le diplomate, "il est impératif d'investir dans des technologies innovantes, durables et inclusives, compte tenu du fait que nous entrons dans une nouvelle ère industrielle", estimant, dans ce sens, que l'ONUDI joue un rôle central dans la promotion d'une mondialisation équitable en développant, en collaboration avec les États membres, des stratégies innovantes visant à promouvoir la croissance tout en adhérant aux principes de justice sociale et environnementale. Par ailleurs, M. Farhane a fait observer qu'une mondialisation équitable et un avenir industriel durable sont des objectifs collectifs qui sont de nature à placer les pays en développement et les économies en transition sur la voie de la prospérité économique et sociale.



A ce propos, il a rappelé la Déclaration de Rabat, adoptée le 6 février dernier lors de la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire, dont l'ONUDI était partenaire. Ladite Déclaration met l'accent sur la nécessité d'un changement de paradigme dans la coopération internationale pour promouvoir des transitions équitables, inclusives et justes vers le développement durable, a-t-il précisé. Dans ce contexte, M. Farhane a insisté sur l'importance de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire pour répondre aux besoins réels de développement des pays, par la mise en œuvre de projets concrets au profit de plusieurs pays.



Le Royaume est donc prêt à partager ses expériences, sur demande dans le cadre du PCP, notamment en matière de gestion durable de l'eau, d'économie circulaire et de transition verte des chaînes de valeurs industrielles dans des secteurs tels que le textile, le plastique, l'agroalimentaire et la construction, a-t-il affirmé. Et de conclure que le Maroc reste pleinement engagé à soutenir le mandat, les programmes et les initiatives de l'ONUDI visant à accélérer le développement industriel inclusif et durable.