Avec Lewandowski, le Barça revient en force

Le Soulier d'Or bientôt au Barça ! Avec l'arrivée imminente du Polonais Robert Lewandowski, figure offensive du Bayern Munich depuis huit ans et meilleur buteur du continent, le FC Barcelone continue de se renforcer avec l'ambition de revenir sur le devant de la scène européenne.



Le transfert de l'été ? Alors que les négociations s'éternisaient depuis des semaines, les deux clubs sont parvenus à trouver un accord oral dans la nuit de vendredi à samedi, a confirmé le club bavarois samedi.



Samedi en début de soirée, le FC Barcelone a lui aussi confirmé au travers d'un communiqué avoir obtenu un "accord de principe" avec le Bayern, "en attendant que le joueur passe sa visite médicale et qu'il signe son contrat". "Ces huit années ont été particulières et cela ne s'oublie pas. J'ai passé un super moment au Bayern", a confié de son côté l'attaquant polonais à la chaîne Sky Allemagne. "J'ai dit au revoir à tous les gars sur le terrain", lors d'un entraînement de l'équipe samedi matin. "Je reviendrai pour dire au revoir en bonne et due forme à tous les salariés" du club bavarois. a-t-il ajouté.



Selon la presse, le Barça va verser 45 M d'EUR + 5 M d'EUR en variables au Bayern pour libérer Lewandowski, 33 ans, de sa dernière année de contrat, et l'engager pour quatre ans. Il s'agit du quatrième transfert estival pour le FC Barcelone, après Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, et Raphinha (Leeds), recruté pour 70 M d'EUR.

Sans compter la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé, qui s'est engagé jusqu'en 2024. Un mercato très copieux pour un club qui souffrait d'une dette abyssale, dépassant le milliard d'euros à long terme, il y a encore quelques mois.



Le Barça a joué sur plusieurs fronts pour obtenir rapidement des liquidités et ainsi être actif sur le marché : un emprunt de 595 M d'EUR à Goldman Sachs, un accord de sponsoring avec Spotify pour environ 435 M d'EUR, et la vente de 10% des revenus des droits télévisuels à la société américaine Sixth Street pour les 25 prochaines années en échange de 207,5 M EUR.



Deux autres leviers peuvent encore être actionnés par le Barça pour obtenir des liquidités rapidement : le club est proche de céder 15 autres pour cent des revenus de ses droits TV pour environ 330 M EUR supplémentaires selon la presse, et songe aussi à vendre 49,9% de sa franchise Barça Licencing and Merchandising, une volonté des dirigeants qui ont obtenu un appui démocratique avec l'approbation des socios (supporters-actionnaires) mi-juin.



En attendant, c'est un attaquant hors-pair en passe de rejoindre le vestiaire de Xavi. Double meilleur buteur européen, Lewandowski, qui fêtera ses 34 ans le 21 août, peut amener toute son expérience pour encadrer un groupe très jeune, porté par Ansu Fati, Pedri, Gavi et autre Ferran Torres.



Cette saison encore, "Lewy" a bouclé l'exercice avec 42 buts en 50 matches toutes compétitions confondues, dont 35 buts en 34 matches de championnat et 13 réalisations en 10 matches de Ligue des champions. Il conclut son étape bavaroise avec un bilan impressionnant de 344 buts en 375 matches.



Il a plusieurs fois montré son envie de quitter le Bayern et sa volonté de rejoindre le Barça, ce qui a séduit les supporters blaugranas. Même s'il a repris l'entraînement avec le Bayern il y a quelques jours, le buteur polonais est arrivé à chaque fois en retard, sauf ce samedi, où il en a profité pour faire ses adieux à ses coéquipiers, selon le journal allemand Bild.



La présentation officielle de l'effectif du Bayern a ensuite eu lieu à 15h00, sans Lewandowski. L'avant-centre devrait rejoindre l'équipe aux États-Unis, où le Barça doit disputer une série de matches amicaux, a informé la presse catalane. C'est là-bas que Lewandowski pourrait revêtir pour la première fois le maillot blaugrana.



La présentation officielle de l'attaquant à Barcelone ne devrait pas avoir lieu avant le retour de l'équipe en Catalogne, début août.