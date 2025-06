Au Royaume-Uni, le printemps le plus ensoleillé jamais enregistré

Le printemps 2025 est le plus ensoleillé jamais enregistré au Royaume-Uni, a annoncé mercredi l'agence de météorologie Met Office, après une saison exceptionnellement sèche dans ce pays connu pour ses jours de pluie.



Le Royaume-Uni a connu 630 heures de soleil entre le 1er mars et le 27 mai 2025, selon des chiffres provisoires qui seront actualisés début juin une fois le printemps terminé.

Il s'agit d'un record depuis le début des relevés en 1910. Le précédent record s'était établi en 2020 avec 626 heures de soleil sur l'ensemble de la saison.



"Le printemps a été extrêmement ensoleillé et sec pour la plupart des habitants" du pays, a déclaré Emily Carlisle, scientifique du Met Office, qui doit publier prochainement ses chiffres sur les précipitations.



Selon l'agence, il est était tombé à la mi-mai 80,6 millimètres de pluie au Royaume-Uni depuis le début du printemps, bien moins que le plus bas niveau historique de la saison qui remonte à 1852 avec 100,7 mm.



Il s'agit "jusqu'à présent (du) printemps le plus sec depuis plus d'un siècle", avait alors indiqué le Met Office à l'AFP, tout en précisant qu'il fallait encore attendre pour confirmer ce record.

"Avec quelques jours restants et un temps plus instable cette semaine, il est trop tôt pour prédire l'évolution des autres records" tel que celui des pluies, a souligné mercredi Emily Carlisle.



L'Agence britannique de l'environnement a convoqué une réunion de son groupe de travail sécheresse il y a deux semaines, et exhorté les compagnies d'eau à "faire davantage pour préserver les réserves".



Sept des dix printemps les plus ensoleillés de l'histoire du Royaume-Uni ont eu lieu après l'an 2000, précise le Met Office.

L'année dernière, le pays n'avait connu que 377 heures de soleil, ce qui en faisait l'un des printemps les plus maussades jamais enregistrés.