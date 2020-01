Atelier de formation à Safi sur l'insertion des jeunes dans le tissu socioéconomique

L’insertion des jeunes dans le tissu socioéconomique de la province de Safi a été au centre d’un atelier de formation, organisé récemment à la cité de l’Océan, en marge de la première édition du Forum des jeunes créateurs.

Cette rencontre a été l’occasion pour les participants, notamment les porteurs de projets, de prendre connaissance des différents aspects et procédures inhérentes à la création d’entreprises et aux moyens de bénéficier du financement, de l’encadrement, de l’accompagnement et de la commercialisation et, partant, contribuer à la création d’opportunités d’emploi au niveau de la province.

Les participants à cet atelier ont été unanimes à souligner la nécessité de libérer les énergies des jeunes en tant que condition essentielle pour atteindre les objectifs du développement régional escomptés, et pallier les déficits et les retards enregistrés en matière d’infrastructures de développement économique.

Ils ont également fait remarquer que les politiques et outils de travail prônés jusqu’à présent ont démontré leurs limites à l'échelle de la province et demeurent, de ce fait, insuffisants pour satisfaire les besoins du développement humain en croissance continue, à la lumière de l’ampleur du chômage et du manque d’opportunités d’emploi.

Dans leurs interventions, les jeunes participants ont, en outre, appelé au traitement de ces problématiques selon une approche différente et à l’adoption de politiques plus proches de la réalité, à travers le renforcement de la compétitivité des entreprises et de leur valeur ajoutée, et la consolidation des capacités productives de l’économie de la province.