Atelier de consultation et de plaidoyer sur l'environnement favorisant la pérennité de la société civile

Un atelier de consultation et de plaidoyer sur l'environnement favorisant la pérennité des associations a été organisé, dimanche à Casablanca, à l'occasion de la Journée nationale de la société civile, célébrée le 13 mars de chaque année. Cet atelier, organisé par le Forum de la Citoyenneté en partenariat avec le ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, la Fondation Friedrich Neumann et le Conseil national des droits de l’Homme, s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale pour les villes et les communautés durables. Axé sur l’autonomisation juridique des associations, leurs rôles, leurs ressources et leur gouvernance, cet atelier a connu la participation d’organisations de la société civile, d’universitaires, de chercheurs, de juristes et d’acteurs sociaux. Dans une déclaration à la MAP, Abdelali Mastour, président du Forum de la Citoyenneté, a indiqué que cet atelier constitue une occasion de mettre en avant les efforts importants consentis par la société civile au Maroc en termes notamment de promotion de la citoyenneté, de renforcement de la participation sociale et d’accompagnement des citoyens en vue de favoriser leur intégration socio-économique et culturelle. Il s’agit aussi de faire un bilan de l’action de la société civile, de ses rôles et de sa gouvernance, et d’évaluer son partenariat avec les autorités locales et les collectivités territoriales, a-t-il ajouté. Mettant en relief la dynamique soutenue que connaît actuellement la société civile au Maroc, M. Mastour a cependant souligné la nécessité de mettre à niveau le cadre juridique régissant les associations au Maroc, afin de permettre à la société civile de s’acquitter pleinement de ses différents rôles et de contribuer au processus démocratique et de développement. Il a également insisté sur l’importance d’élaborer un texte juridique qui cadre la consultation publique, pour la mise en œuvre de l’article 12 de la Constitution de 2011. M. Mastour a par ailleurs appelé à accompagner davantage les associations et de renforcer leurs capacités dans les différentes régions du Maroc, ainsi qu'à créer des organismes d’étude, de recherche et d’évaluation des performances de la société civile. Les participants à cet atelier ont abordé notamment les moyens de promouvoir un environnement propice à la pérennité de la société civile au Maroc et de renforcer ses rôles et ses capacités, tout en faisant un focus sur les mécanismes juridiques, organisationnels et institutionnels pour mettre en œuvre les dispositions de la Constitution. Ils ont de même échangé sur l’autonomisation juridique de la société civile et sur le partenariat avec les autorités locales et les collectivités territoriales.