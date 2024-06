Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du CNOM à Salé

Le Comité national olympique marocain (CNOM) tiendra, le 27 juin à Salé, ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire au titre de la saison sportive 2023.



Selon un communiqué du CNOM, l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire, qui démarre à 9h30, comprend l’examen et l’approbation des rapports moral et financier, la présentation du rapport d’audit, l’approbation du budget de l’exercice 2024 et la désignation de l’auditeur.



L’assemblé générale extraordinaire (11h30), elle, sera consacrée à l’approbation des statuts et du règlement intérieur du CNOM, affirme le communiqué.