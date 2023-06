Assemblées générales de la FRMT

La Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) tient, le 17 juin au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour l'amendement de ses statuts, ainsi que les assemblées générales ordinaires (AGO) des saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.



L’AGE sera consacrée à l’amendement de l’article 5 des statuts de la FRMT en vue d’inclure le Padel et le beach tennis en tant que disciplines relevant de l’instance fédérale, indique la FRMT dans un communiqué.



Par ailleurs, les AGO seront marquées notamment par la lecture des rapports moraux et financiers des saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 et la présentation du budget de la saison 2022/2023, relève le communiqué. L’élection du Comité directeur de l'instance fédérale, des membres de la commission fédérale de discipline et la commission d’appel est également prévue lors de ces AGO, selon la même source.