Arbitrage sénégalais pour le match MCO-RSB

Trois matches entrant dans le cadre de la mise à jour du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, auront lieu ce mercredi.

Ainsi, le stade d’Honneur d’Oujda qui a rouvert ses portes abritera à partir de 15 heures le derby de l’Oriental entre le MCO et la RSB, match comptant pour la 16ème journée.

Ce match sera sifflé, une première, par un trio d’arbitrage sénégalais, conduit par Ndiaye Maguete qui sera assisté par ses compatriotes Camara Djibril et Samba El Hadj Malick.

La désignation de ces arbitres s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération liant la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) aux fédérations africaines, indique la FRMF sur son site officiel.

Du côté du Complexe de Berrechid, toujours à 15 heures, le CAYB sera à la rude épreuve du WAC, leader. Et c’est Adil Zourak qui sifflera ce match (17è j) au moment où Mohamed Nhyeh abritera la rencontre qui mettra aux prises l’OCS avec le Raja. Ce match comptant pour la 9ème journée du championnat débutera à 17 heures et se déroulera au stade El Massira à Safi à huis clos.