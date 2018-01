Appel de Rabat : Nécessité de rendre le sport scolaire obligatoire dans le continent africain

Les participants au Forum africain du sport scolaire ont réaffirmé, mardi à Rabat, la nécessité de rendre le sport scolaire obligatoire et de l'inscrire comme composante à part entière des programmes d’enseignement.

Dans un document intitulé "Appel de Rabat", couronnant les travaux de ce Forum (15-16 janvier), placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, les participants ont appelé les autorités de tutelle responsables de l’éducation à inscrire le sport comme partie intégrante des programmes d’enseignement pour promouvoir la santé, l’égalité des sexes et une éducation de qualité et à porter une attention particulière au développement d’installations sportives de qualité, en particulier celles situées au sein des établissements scolaires.

Ils appellent également les autorités de tutelle à intégrer l’ensemble des jeunes dans les compétitions sportives internationales, dans le cadre d'une participation qui se veut une implication active de l'ensemble des pays visant à partager les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe et de respect.

Les participants recommandent, aussi, un usage efficace et innovateur des sources de financement, soulignant la nécessité d’une gestion transparente à même de permettre aux autorités concernées de s’acquitter de leurs tâches avec professionnalisme.

Par ailleurs, ils encouragent les organisations concernées par le sport scolaire aux niveaux local et international à coordonner leurs plans d’action, à travers des objectifs bien tracés, tout en prenant en considération la Charte des valeurs olympiques de l’éducation et du sport de l’UNESCO et les objectifs du développement durable.

A travers cet appel, les participants s’engagent à soutenir la Fédération internationale du sport scolaire (ISF) dans sa mission de développer et implémenter une stratégie visant à promouvoir le sport scolaire sur le continent africain, profitant ainsi de l’expérience et de l’expertise de la fédération dans ce domaine.

Ont participé à ce Forum, plusieurs ministres chargés du Sport dans des pays africains, des responsables du sport scolaire en Afrique, des experts de l'ISF, les représentants de la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), ceux de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), des membres du Comité international olympique, ainsi que des sportifs de haut niveau tels que Hicham El Guerrouj, Nawal El Moutawakel et Teddy Riner.

Cette 1ère édition du Forum africain du sport scolaire a été organisée les 15 et 16 janvier à Rabat sous le thème "Le sport scolaire: levier de développement du sport africain", à l'initiative du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec l'ISF, avec comme objectif de développer une vision claire et des priorités pour la promotion du sport scolaire en Afrique.