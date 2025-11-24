Appel à une mobilisation renforcée face à la montée des phénomènes de désinformation

Les instances de régulation des médias de 18 pays africains ayant participé à la Conférence internationale sur "Le droit à l’information à l’ère numérique", organisée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) ont appelé, vendredi à Salé, à une mobilisation renforcée face à la montée des phénomènes de désinformation.



Dans la "Déclaration de Salé sur le droit à l’information à l’ère numérique", qui a sanctionné les travaux de cette conférence de deux jours, les membres du Réseau des instances africaines de régulation de la Communication (RIARC) invitent les pouvoirs publics africains, les plateformes numériques mondiales et les organisations internationales à mener des actions plus ambitieuses pour garantir un accès équitable, fiable et durable à l’information, condition essentielle de la participation citoyenne et du renforcement des dynamiques démocratiques.



S’appuyant sur les référentiels africains et internationaux en matière d’intégrité de l’information, de transparence des plateformes numériques et de protection du droit d’accès à l’information, le réseau s’engage notamment à adapter les cadres régulatoires aux mutations technologiques, à intensifier le dialogue avec les plateformes numériques, et à consolider le rôle du RIARC en tant que cadre africain de coopération, de formation et d’harmonisation des pratiques de régulation.



Les participants ont également appelé au renforcement des médias africains dans le cadre de politiques publiques dédiées et à l'engagement des plateformes numériques mondiales en matière de transparence et de responsabilité, plaidant pour des actions durables et coordonnées en vue de garantir l’effectivité du droit à une information fiable dans l’environnement numérique.



Ils ont aussi plaidé pour le soutien des organisations multilatérales afin d’affirmer une contribution africaine forte à la construction d’un environnement numérique mondial plus juste et respectueux des valeurs démocratiques et de la souveraineté informationnelle.



Les travaux de ce conclave ont été ponctués par des sessions thématiques, portant notamment sur "L'écosystème de l'information à l'ère des plateformes numériques", "Les enjeux et impératifs de la transformation numérique des médias traditionnels" et "Vers une souveraineté informationnelle africaine".