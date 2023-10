Appel à intégrer une approche des droits humains et à renforcer la solidarité entre les générations

Le 1er octobre de chaque année, la communauté internationale célèbre les personnes âgées en appelant à mieux intégrer une approche des droits humains et à renforcer la solidarité entre les générations dans le monde entier. La 33ème commémoration de la Journée internationale des personnes âgées est axée sur le thème "Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'Homme pour les personnes âgées : A travers les générations".



Cette célébration constitue une occasion pour inviter les gouvernements et les entités des Nations Unies à revoir leurs pratiques actuelles afin de mieux intégrer dans leurs travaux une approche des droits humains fondée sur le parcours de vie et à garantir la participation active et significative de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les institutions nationales des droits humains et les personnes âgées elles-mêmes, aux travaux sur le renforcement de la solidarité entre les générations et les partenariats intergénérationnels, lit-on sur le site internet de l’ONU.



L'événement met l'accent sur la spécificité des personnes âgées dans le monde, pour la jouissance de leurs droits et la lutte contre les violations et sur la manière dont le renforcement de la solidarité par l'équité et la réciprocité entre les générations offre des solutions durables pour tenir les promesses des Objectifs de développement durable. Cette commémoration est également l'occasion pour faire connaître et sensibiliser à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et susciter l'engagement de toutes les parties prenantes.



Le travail de la communauté internationale en matière de solidarité intergénérationnelle a démontré, à maintes reprises, dans le cadre de divers forums, que les solutions intergénérationnelles, guidées par les principes des droits humains que sont la participation, la responsabilité, la non-discrimination et l'égalité, l'autonomisation et la légalité, peuvent contribuer à raviver l'héritage, la pertinence et l'activisme de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en donnant aux jeunes et aux personnes âgées les moyens de faire basculer la volonté politique en faveur de la réalisation des promesses de la Déclaration pour toutes les personnes, toutes générations confondues, souligne la même source.



Le vieillissement demeure aujourd’hui un phénomène universel et un défi majeur pour tous les pays en vue de préparer les systèmes sociaux et de santé. Les chiffres parlent d'eux mêmes. En 2021, 1 personne sur 10 dans le monde était âgée de 65 ans ou plus, alors que l’on prévoit pour 2050 que ce groupe d'âge devrait représenter 1 personne sur 6 dans le monde.



Le nombre de personnes âgées (définies comme les personnes de 65 ans ou plus) a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021. Entre 2021 et 2050, la part mondiale de la population âgée devrait passer de moins de 10 % à environ 17 %. Compte tenu du nombre croissant de personnes âgées, il s’avère important d’accompagner cette population dont les capacités physiques et mentales s’amoindrissent au fil des années.



Cette mutation démographique mondiale irréversible peut être une aubaine pour les pays en développement puisque cette frange de la population qui vit pleinement cette étape de la vie, pourrait transmettre son savoir et son expérience pour les générations montantes.



Face à la croissance rapide du nombre de personnes atteignant un âge avancé, il est essentiel de promouvoir la santé, de prévenir et de traiter des maladies tout au long de la vie et mettre en place des environnements favorables qui jouent un rôle essentiel en aidant les personnes âgées à maintenir leur niveau d'activité et leur indépendance au fur et à mesure qu'elles avancent en âge.



Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées. Cela a été précédé par des initiatives telles que le Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement, qui a été adopté par l'Assemblée mondiale sur le vieillissement de 1982 et approuvé plus tard la même année par l'Assemblée générale des Nations Unies.