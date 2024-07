Anissa Lahmari rejoint le Levante UD

L'internationale marocaine Anissa Lahmari s'est engagée avec le Levante UD pour deux saisons, a annoncé, vendredi, le club espagnol.



"Levante UD féminin a signé aujourd'hui avec Anissa Lahmari, qui rejoindra le club jusqu'au 30 juin 2026", indique l'équipe du championnat d'Espagne féminin, dans un communiqué.

La joueuse marocaine rejoint ce club en provenance du FC Levante Las Planas, où elle a marqué 7 buts en 27 matchs la saison dernière.



Née en 1997 à Saint-Cloud en France, Anissa Lahmari participé à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, où elle a marqué un but contre la Colombie en phase de groupes et a été choisie meilleure joueuse du match.