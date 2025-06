Amina Bouayach : La technologie ne doit être qu’un appui et non un substitut à l’action humaine du Mécanisme national de prévention de la torture

La technologie ne doit être qu’un appui, jamais un substitut, à l’action humaine du Mécanisme national de prévention de la torture (MNP), a affirmé mercredi à Praia, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach.



S’exprimant à l'ouverture de la 3ème Conférence du Réseau africain des Mécanismes nationaux de prévention de la torture, organisée les 25 et 26 juin dans la capitale du Cap-Vert, sous le thème "Technologie et prévention de la torture", Mme Bouayach a souligné que cette technologie doit rester au service d’une approche fondée sur l’écoute, l’observation directe, la proximité, et l’analyse contextuelle.



"C’est à cette condition que son usage pourra renforcer nos missions sans trahir leur finalité", a-t-elle précisé, considérant la conférence de Praia comme un espace de partage autour de l’apport des outils numériques aux visites préventives et du renforcement du déroulement des visites des lieux de privation des libertés.



Mme Bouayach qui intervenait également en sa qualité de présidente du Réseau africain des Mécanismes nationaux de prévention a aussi mis l’accent sur les nombreux défis à relever, dont l’accès inégal aux équipements, les ressources humaines encore limitées ou peu formées, un budget restreint, ainsi que les enjeux d’éthique, de protection des données, de confidentialité et de maintien du lien humain avec les personnes privées de liberté.



Elle a par la même occasion annoncé la mise en place d’une plateforme numérique dédiée exclusivement au Réseau africain, comprenant des échanges sécurisés, visioconférences, messagerie interne, et partage de documents et supports visuels.



"La prévention de la torture dessine un horizon mouvant, semé d’obstacles mais riche d’opportunités" a-t-elle dit, soulignant l’impérieuse nécessité pour l’Afrique de démonter qu’elle est capable de concevoir ses propres réponses, de forger ses propres outils et d’innover au service des droits fondamentaux.



Dans ce sens, Mme Bouayach a appelé au renforcement du Réseau africain, à travers la consolidation des structures, le perfectionnement des stratégies, le développement des compétences et l’approfondissement de la coopération en vue de donner à "notre continent le levier nécessaire pour éradiquer la torture et sauvegarder la dignité de chacune et chacun».



La rencontre de Praia est la troisième étape du parcours continental après Marrakech (2023) et Le Cap (2024). "Ces trois jalons illustrent l’unité de notre continent – du Nord au Sud, d’Est en Ouest – et notre détermination commune à lutter contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sur notre continent", a-t-elle dit.



Evoquant le bilan des deux années écoulées, Mme Bouayach a rappelé la création du Réseau à Marrakech, axé sur la Déclaration de Marrakech et l’adoption des statuts au Cap pour doter l’initiative d’une base juridique solide, outre l'inauguration du secrétariat du réseau à Rabat, sous la co-direction du CNDH- Maroc et de la Commission sud-africaine des droits de l’Homme.



"Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape avec l’adoption de notre règlement intérieur", qui précisera les mandats, les responsabilités et les modes de coordination devant assurer l’efficacité opérationnelle du Réseau, s'est félicitée la présidente du CNDH, émettant l’espoir de bâtir "un espace africain de partage d’expériences, de diffusion des bonnes pratiques et de renforcement mutuel".