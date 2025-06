Amina Bouayach : La relation entre les entreprises et les droits de l'Homme, pierre angulaire pour parvenir à la justice sociale et promouvoir la sécurité humaine

La relation entre les entreprises et les droits de l'Homme constitue la pierre angulaire pour parvenir à la justice sociale et promouvoir la sécurité humaine, a indiqué, mardi à Marrakech, la présidente du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Amina Bouayach.



“La relation entre les entreprises et les droits de l'Homme est devenue une question stratégique centrale, qui ne se limite pas à des débats académiques ou institutionnels, mais qui constitue un point d'entrée essentiel pour la réalisation de la justice sociale et la promotion de la sécurité humaine”, a relevé Mme Bouayach dans une allocution-vidéo à l'ouverture du Forum arabo-africain sur l'entreprise et les droits de l'Homme.



A cet égard, elle a rappelé que parmi les enjeux sur lesquels travaille le CNDH figurent la nécessité d'inclure les droits de l'Homme dans les cadres d'investissement internationaux, d'intégrer la question climatique dans les priorités des politiques économiques, d'aligner les Objectifs de développement durable (ODD) sur les obligations en matière de droits de l'Homme, d'impliquer les groupes vulnérables dans l'élaboration des politiques et d'accélérer l'adoption de la Convention internationale sur le droit au développement et les activités des entreprises.



A la lumière du dynamisme économique que connaît le Maroc, il est de plus en plus important d'intégrer la dimension des droits de l'Homme dans les grands projets, les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement, en garantissant un environnement de travail décent, exempt de discrimination, respectant la dignité humaine et adhérant aux normes environnementales et sociales, a-t-elle soutenu.



Mme Bouayach a, en outre, mis en avant les piliers de la stratégie d’action du CNDH, notamment le soutien aux mesures volontaires et obligatoires visant à garantir que les entreprises respectent les droits de l’Homme, ainsi que la contribution à la préparation de la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde, en adoptant une approche fondée sur les droits de l’Homme.



Elle a également évoqué le soutien à une stratégie nationale des droits de l’Homme intégrant la dimension des entreprises et des droits de l’Homme, ainsi que le plaidoyer en faveur d’une approche fondée sur les droits de l’Homme dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).



La présidente du CNDH a, dans la foulée, fait savoir que le Forum arabo-africain sur l'entreprise et les droits de l'Homme se veut une occasion idoine pour réfléchir collectivement à la convergence entre les ODD à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.



De son côté, le secrétaire général du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'Homme, Sultan bin Hassan Al-Jamali, a fait remarquer que la consécration d’une communauté inclusive et équitable et la garantie de la justice au sein des institutions économiques passent forcément par le respect des droits de l’Homme dans tous les domaines d’activité, dont celui de l’entrepreneuriat.



“Une meilleure protection des droits de l’Homme dans le cadre des activités des entreprises constitue un levier essentiel de développement durable et de création d’emploi et de la richesse”, a-t-il enchaîné.



Dans le même sillage, Sid'Ahmed Bennan, Commissaire aux droits de l'Homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile en Mauritanie, a affirmé que ce forum représente une véritable occasion pour échanger les expertises et ouvrir de nouvelles perspectives pour développer la coopération régionale sur une thématique aussi importante liée aux droits humains et à la croissance économique durable.



Le développement économique durable ne peut réussir sans le respect des droits de l’Homme, la justice sociale et la participation collective dans la prise de décisions et la mise en œuvre des stratégies économiques, a-t-il dit, mettant l’accent sur l’importance du renforcement du rôle des institutions des droits de l’Homme et de la coopération entre les secteurs public et privé.



Pour sa part, Abdallah Al Dardari, sous-Secrétaire général des Nations Unies, Administrateur assistant du PNUD et Directeur régional du Bureau du PNUD pour les Etats arabes, a fait valoir que le développement économique et le respect des droits de l’Homme doivent aller de pair, notant que les entreprises sont avant tout des acteurs sociétaux ayant le pouvoir de préserver la dignité et le bien-être de millions de personnes.



“Lors des dernières décennies, de plus en plus de pays à travers le monde intègrent les principes des droits de l’Homme dans leurs lois et stratégies nationales en partenariat avec les entreprises”, a-t-il ajouté dans une allocution-vidéo, appelant à la conjugaison d’efforts entre les gouvernements, les entités privées, les entreprises, les institutions financières, la société civile et les organisations des droits de l’Homme pour encourager toute initiative ou politique inclusive visant le développement économique respectant les droits fondamentaux.



A cet égard, Carla Haddad Mardini, directrice de la collecte de fonds privés et des partenariats de l'UNICEF, a fait observer que les entreprises ont le pouvoir et la responsabilité de jouer leur rôle comme force motrice de protection et promotion des droits de l’Homme, notamment les droits des enfants, relevant que le développement des sociétés et des entreprises est tributaire de la protection et la préservation des droits des enfants.



“De plus en plus d’entreprises intègrent les droits des employés et la protection de leurs droits dans leur chaîne d’approvisionnement et de production et dans leurs stratégies de développement durable et ce grâce aux actions et aux initiatives de l’UNICEF et ses partenaires dans les quatre coins du monde”, a dit Mme Carla dans un message-vidéo.



Organisé par la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH), en partenariat avec plusieurs départements ministériels, institutions nationales et agences onusiennes, le Forum arabo-africain sur l’entreprise et les droits de l’Homme, marqué par la participation de plus de 200 personnalités issues de divers pays et horizons, a pour objectif d’encourager le dialogue et l’échange des expériences et de renforcer le respect des droits de l’Homme dans le cadre des activités des entreprises et l’appui au développement durable dans la région arabo-africaine.