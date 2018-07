Al Omrane organise des colonies de vacances au profit d’enfants issus de milieux défavorisés

Le Groupe Al Omrane organise, du 5 au 27 juillet courant, la 7ème édition de l'opération colonies de vacances au profit de plus de 1.200 enfants, issus de milieux défavorisés.

Ces colonies de vacances s'inscrivent dans le cadre des actions citoyennes et sociales placées au cœur des activités menées par Al Omrane, indique le groupe, faisant part de sa détermination à continuer à appuyer les initiatives visant à favoriser l'intégration sociale des enfants, issus des quartiers dans lesquels le groupe opère, et à assurer l'épanouissement de cette frange de la société.

Dans une déclaration à la MAP, le membre du Directoire du Groupe Al Omrane, Tayeb Daoudi, a affirmé, vendredi au centre d'estivage de Saïdia relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, que cette initiative traduit l'intérêt particulier accordé par le Groupe aux enfants notamment ceux issus de familles bénéficiaires de l'opération de relogement des ménages-bidonvillois.

Et d'ajouter que l'organisation de ces colonies a été confiée à la Fédération nationale des colonies de vacances dans le cadre d'une convention conclue avec le ministère de tutelle, notant que les enfants bénéficient d'une multitude d'activités éducatives et de divertissement.

Pour sa part, l'encadrante Safae Saidi, a souligné, dans une déclaration similaire, qu'outre les promenades et les activités artistiques et sportives proposées, le Centre de Saidia permet aux enfants d'acquérir des expériences et des compétences qui leur seront utiles.

Quant aux enfants bénéficiaires, ils ont fait part de leur joie de passer les vacances à Saidia et sa très belle plage, faisant observer que cette expérience leur a permis d'entretenir de nouvelles relations d'amitié et de démontrer leurs talents dans les domaines du sport, de la musique et du théâtre.

Outre Saïdia, le Groupe Al Omrane a procédé, au titre de la saison estivale en cours, à l'organisation de colonies de vacances au niveau des centres d'estivage d'El Haouzia (région Casablanca- Settat) et d'El Hajeb (région Fès-Meknès).