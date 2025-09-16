Augmenter la taille du texte
Aït Kamra : Plus de 200 participants à la 2ème édition de la course sur route

Mardi 16 Septembre 2025

Aït Kamra : Plus de 200 participants à la 2ème édition de la course sur route
La deuxième édition de la course sur route d’Aït Kamra (province d’Al Hoceima), s’est déroulée, samedi sous le slogan "Le sport, locomotive du développement", à l’occasion du 62ème anniversaire de la  Fête de la Jeunesse.

Organisée par l’Association Aït Kamra pour le développement social et le sport, cette manifestation a rassemblé plus de 200 participants de tous âges, venus aussi bien de la province d’Al Hoceima que d’autres villes du Royaume.

L’événement, initié en partenariat avec la commune d’Aït Kamra, l’Association Iqraa pour l’éducation et le développement à Al Hoceima, en collaboration avec la province et l’Association Stars Rif Athlétisme (ASRAA), s’est déroulé dans une ambiance conviviale et dynamique, marquée par une participation remarquable des filles comme des garçons.

Cette course, qui a également permis à plusieurs enfants à besoins spécifiques de démontrer leurs aptitudes sportives et de renforcer leur confiance en eux, s’est déclinée en deux catégories, à savoir un parcours de 2 km réservé aux moins de 15 ans et une course de 10 km destinée aux plus de 15 ans.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de cette édition et président de l’association organisatrice, Nassim Madani, a souligné que l’objectif de cette initiative est de valoriser les projets sportifs et de développement dont regorge la commune, de rapprocher les participants des infrastructures sportives récemment aménagées dans la région, de promouvoir la pratique du sport au sein de la province et de contribuer au développement de l’athlétisme.
 

Libé

Lu 43 fois

Tags : 2ème édition, Aït Kamra, course sur route

