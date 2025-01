Aide directe au logement : Plus de 114.000 demandeurs en 2024

Le nombre de citoyens souhaitant bénéficier du programme d’aide directe au logement a dépassé 114.365 en 2024, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim.



Répondant à une question orale autour du "programme d’aide directe au logement", M. Benbrahim a indiqué que le nombre de bénéficiaires du programme s’élève à plus de 63.000 personnes, dont les Marocains résidant à l’étranger représentent une part de 25%, tandis que les jeunes représentent 32%, précisant que 63% des bénéficiaires ont reçu une aide de 70.000 dirhams, alors que 37% ont bénéficié d’une aide de 100.000 dirhams.



A cet égard, il a expliqué que ce programme a des retombées économiques importantes portant notamment sur une hausse des ventes de ciment de l’ordre de 9,45%, une hausse des crédits immobiliers (+1,7%) et des prêts accordés aux promoteurs immobiliers (+7,2%).



Le programme d’aide directe au logement a généralisé le soutien pour couvrir des villes n’ayant pas suffisamment bénéficié de ce programme, à l’instar de Fès, Settat, El Jadida, Benslimane, Oujda, Berkane et Taza, a souligné le secrétaire d’Etat, ajoutant que la production annuelle des unités de logement destinées aux classes à faibles et à moyens revenus avoisine 113.000, dont 94.000 ont bénéficié de l’aide directe au logement.