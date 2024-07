Ahmed Lahlimi se félicite de la coopération dense et ciblée entre le HCP et l’UNFPA

Le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, s'est félicité, jeudi à Rabat, de la coopération "dense et ciblée" avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), "un interlocuteur privilégié dans le processus de recensement".



L’UNFPA est un "partenaire engagé, décidé et utile", et "un intermédiaire avec le système des Nations unies dans son ensemble", a souligné M. Lahlimi qui recevait la nouvelle représentante du Fonds des Nations unies pour la population au Maroc, Marielle Sander.



Il a expliqué que l’appui de l’UNFPA dans le cadre de l'opération du recensement permettra de recruter des personnes parmi les émigrés résidant au Maroc pendant la période de recensement pour assister les enquêteurs du HCP et faciliter le contact avec cette catégorie de population, précisant que les résultats de ce recensement couvriront tous les aspects de la vie des ménages.



Il a, par ailleurs, mis en exergue le soutien et l’assistance de l’UNFPA dans le domaine de la régionalisation qui ont conduit à plusieurs progrès, permettant la mise en place d’un système de suivi des situations économiques et sociales, l’installation d’un système de statistiques régionales et le suivi du développement de ces régions avec l'implication de l’ensemble des opérateurs régionaux.



De son côté, Mme Sander a fait part de l’engagement de l’UNFPA à accompagner le processus de recensement dans le Royaume, saluant l’excellent travail accompli par le HCP.

Elle a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de saisir la portée et l’importance des données et du fact-checking, relevant l'impératif de redoubler les efforts afin de mieux cerner les besoins de la population.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur des statistiques au HCP, Oussama Marseli, a noté que l’expérience du recensement est 100% marocaine, notant que le Royaume est parmi les rares pays au monde ayant procédé à la réalisation du recensement avec l’expertise propre du HCP et au développement d’une application intégrée à la fois de la cartographie, de la collecte, et de la dissémination de données.



"Nous sommes fiers de cette expérience et disposés à la partager avec les pays africains et arabes", a-t-il ajouté.