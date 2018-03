Ahmad Ahmad : Nous casserons tous les tabous pour permettre de promouvoir le football féminin en Afrique

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a appelé, mardi à Marrakech, les gouvernements de tous les Etats africains à s’engager sur la voie d’une coopération étroite dans le développement du football féminin.

"Il est de mon devoir de lancer un appel aux gouvernements de tous nos Etats africains afin qu’ils s’engagent sur la voie d’une coopération étroite dans le développement du football féminin", a indiqué M. Ahmad qui s’exprimait à la clôture du symposium de la CAF sur le football féminin, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisé les 5 et 6 mars sous le signe "Relevons le défi".

Dans ce cadre, il a exprimé le souhait de voir le football féminin sur le continent devenir un outil au service de la vie économique, sociale et culturelle.

Le président de la CAF, qui s’est dit comblé par ce symposium suite, notamment à l’importance de la participation, au niveau des échanges et à la liste impressionnante des propositions, a précisé que cette édition est d’une grande qualité avec des interventions pertinentes, inattendues et tellement rassurantes quant à l’avenir des réalisations en faveur du football féminin.

Dans ce sens, il a noté que cette rencontre a permis de mettre le point sur la situation très déficiente du football féminin en Afrique et offert à tous les intervenants des responsabilités claires et certaines.

"Nous casserons tous les tabous pour permettre de promouvoir le football féminin en Afrique", a-t-il signalé.

A ce titre, il a souligné que les associations nationales, les clubs et toutes organisations locales souhaitant s’impliquer dans ce projet, ont la mission "aujourd’hui de travailler en parfaite cohérence". Selon M. Ahmad, les propositions et résolutions retenues lors de ce symposium feront l’objet d’une analyse complète par le nouveau département du football féminin qui vient d’être installé au niveau de l’administration centrale de la CAF.

Cet organe a des attributions précises et devra organiser et optimiser tout l’environnement du football féminin sur le continent et veiller à la stricte application des décisions du comité exécutif en matière du football féminin, soutenir les fédérations nationales dans leur mission locale pour dynamiser la pratique de masse, organiser les compétitions et faire naître des équipes d’encadrement à tous les niveaux, a-t-il fait savoir.

A cette occasion, M. Ahmad a annoncé la nomination de la première dame du Liberia, en tant qu’ambassadeur de la CAF auprès des chefs d’Etat africains, en reconnaissance de son implication et de sa présence permanente durant les deux jours du symposium.

Dans la foulée, il a également annoncé que la CAF a décidé de recruter l’ancienne ministre de la Communication à Madagascar, Nathalie Rabe, comme directrice de la communication de la Confédération africaine.

Co-organisé par la CAF et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), ce symposium se propose d’élaborer une nouvelle voie pour le développement du football féminin en Afrique.

Rehaussé par la participation des présidents de plusieurs fédérations africaines et de personnalités sportives marocaines et étrangères, ce conclave a été l’occasion de débattre de moult thématiques ayant trait aux contraintes qui entravent le développement du football féminin sur le continent, notamment "Développer la pratique du football féminin", "Développer la formation technique des formateurs, arbitres et instructeurs", "Les moyens de développement du parrainage pour le football féminin" et "La place des médias et de la communication dans la dynamisation du football féminin".