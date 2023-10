Affaire des paris : Le président de la Fédération italienne veut “ accompagner ” les joueurs sanctionnés

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina veut "accompagner" les joueurs impliqués dans l'affaire des paris sportifs et a promis jeudi de "ne jamais les abandonner".



"Nous devons accompagner ces jeunes gens dans leur processus de développement. C'est la raison pour laquelle nos sanctions leur donnent pour la première fois la possibilité de se rattraper", a déclaré Gabriele Gravina en marge d'une remise de prix à Rome.

"Nous n'abandonnerons jamais ces jeunes", a-t-il poursuivi.



Mardi, la FIGC a infligé une suspension de sept mois à Nicolo Fagioli, milieu de terrain de la Juventus qui a reconnu avoir fait des paris sportifs sur des plateformes illégales.



Fagioli, dont les dettes de jeux ont dépassé les trois millions d'euros, était passible d'une suspension de trois années pour infraction à l'article 24 du code de la justice sportive de la FIGC qui proscrit à un joueur professionnel de parier sur des matches de football.

Mais la FIGC a tenu compte de sa coopération et a assorti sa suspension d'une obligation de soins pour mettre un terme à sa dépendance aux jeux d'argent.



Dans cette affaire, au moins un autre joueur, l'international italien de Newcastle Sandro Tonali, fait l'objet d'une procédure de la FIGC, comme l'a annoncé mercredi son club.



Comme Tonali, Nicolo Zaniolo (Aston Villa) a lui été interrogé par la justice italienne durant le dernier rassemblement de l'équipe d'Italie. La FIGC n'a pas indiqué si une procédure le visant était en cours.

"Nous avons deux cas (dans cette affaire des paris), mais il faut faire attention, car j'ai l'impression qu'on joue avec la vie de très jeunes garçons", a expliqué Gravina.



"J'ai le devoir, en tant que père et en tant que grand-père, de défendre la dignité de nombreux jeunes Italiens qui, en ce moment, deviennent de la chair à canon en matière de communication, sans que cela soit particulièrement honnête", a-t-il regretté.