Achraf Hakimi positif au coronavirus

Le latéral droit du PSG, le Marocain Achraf Hakimi, a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, rapporte, samedi, le quotidien sportif L’Equipe. C'est pour cette raison que le joueur de 22 ans ne figurait pas sur la feuille de match pour le match amical face à Chambly disputé samedi au Camp des Loges et terminé sur le score de 2-2, ajoute L’Equipe. Pour l’instant, le PSG n’a pas communiqué sur l’état de santé de sa nouvelle recrue. Recruté de l'Inter Milan contre 60 millions d'euros environ plus des bonus, l'ancien du Real Madrid et du Borussia Dortmund avait disputé mercredi le premier match amical des Parisiens contre Le Mans ( 4-0) pendant 45 minutes et avait délivré une passe décisive.