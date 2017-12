Achraf Hakimi : Je profite de cette année de travail pour apprendre de mes coéquipiers

L'international des Lions de l'Atlas, le jeune Achraf Hakimi, sociétaire du Real Madrid, est entré samedi dans l'histoire comme le premier Marocain à marquer un but pour le club madrilène.

Hakimi, devenu cette saison le premier Marocain à porter le maillot du Real Madrid en match officiel, a signé un joli but lors de la rencontre disputée samedi à domicile face au FC Séville pour le compte de la 15è journée de la Liga (5-0) sur une passe du joueur français Karim Benzema (42e).

Il devient ainsi le premier joueur marocain à marquer un but pour le club espagnol entraîné par Zidane. Hakimi est aussi le 6e joueur africain à trouver le chemin des filets en match officiel avec le Real Madrid, selon la presse spécialisée.

Il rejoint ainsi le Togolais Emmanuel Adebayor, l'Equato-Guinéen Javier Balboa, le Malien Mahamadou Diarra, le Ghanéen Michaël Essien et le Camerounais Geremi dans la liste des Africains-buteurs du Real.

Dans des déclarations rapportées par la presse internationale, le joueur marocain, qui a amplement contribué à la qualification des Lions de l'Atlas au Mondial 2018 en Russie, a fait part de sa joie pour ce but. "C'est un match que je n'oublierai jamais. Mon premier but avec le Real Madrid et une grande victoire de l'équipe. Je suis très heureux ", dit-il.

"Je profite de cette année de travail pour apprendre de mes coéquipiers, qui sont les meilleurs. Je vais encore m'améliorer, petit à petit. Je suis déjà très heureux du match d'aujourd'hui", ajoute-t-il.

"Nous avons fait une première partie spectaculaire. Nous sommes arrivés sur le terrain en sachant ce que nous devions faire. Nous sommes allés chercher la victoire dès la première minute. (...) C'est une très belle victoire à la veille du Mundialito", a déclaré Achraf Hakimi à des médias qui ont couvert la rencontre disputée au stade Santiago Bernabeu.