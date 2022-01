Achraf Hakimi, 3ème transfert le plus cher au monde en 2021

L'international marocain Achraf Hakimi arrive 3e au classement des joueurs aux transferts les plus chers dans le monde en 2021, selon des données publiées vendredi par la FIFA.



Le latéral droit marocain s'était engagé en juillet dernier avec le Paris Saint-Germain pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'en juin 2026. Il avait rejoint le club parisien en provenance de l'Inter Milan.



Le transfert de l'attaquant belge Romelu Lukaku, passé de l'Inter Milan à Chelsea, est le plus cher enregistré en 2021 selon la FIFA, devant celui de l'Anglais Jadon Sancho (de Dortmund à Manchester United). Selon le "Global Transfer Report", publié vendredi par la FIFA, le nombre de transferts dans le football professionnel masculin a légèrement augmenté en 2021, mais leur valeur financière est au plus bas depuis cinq ans sur fond de pandémie.



En 2021, quelque 18.000 transferts internationaux ont été réalisés, un chiffre proche du record atteint en 2019 et en hausse de 5,1% par rapport à 2020, année de l'irruption de la pandémie de Covid-19, Cependant, le montant total généré par ces mouvements a reculé pour la seconde année d'affilée.



Le total des dépenses a en effet atteint près de 4,9 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros), "en baisse de 13,6% par rapport à 2020 et de 33,8% par rapport au niveau record de 2019". "Même si les clubs ont eu besoin de renouveler leurs effectifs (...), ils n'étaient pas aussi enclins à payer des indemnités de transfert, débouchant sur un montant total des transferts qui a atteint en 2021 son plus bas niveau en cinq ans", précisent les auteurs du rapport.



Comme d'habitude, l'immense majorité des changements de clubs ont été effectués sans indemnité de transfert (87,7%). Autrement dit, seuls 12,3% des mouvements (2.230) ont donné lieu à une transaction financière.



Sur ces transferts payants, le montant médian a baissé sensiblement en 2021, tombant à 300.000 dollars (262.000 euros), des chiffres qui renvoient à ceux relevés il y a dix ans. Les dix plus gros transferts ont représenté à eux seuls 15% des transactions.