Accord de partenariat en matière de formation entre l'Ittihad de Tanger et l'Olympique Lyonnais

Mardi 11 Novembre 2025

L'Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) et l'Olympique Lyonnais ont signé, dimanche à Lyon, un accord de partenariat centré sur la formation et l'encadrement de jeunes footballeurs.

Ce partenariat d'une durée de trois ans, signé par le président de l'Ittihad Riadhi de Tanger, Nassrallah El Guartit, et le directeur général de l'OL, Michael Gerlinger, permettra au club français de Ligue 1 d'accompagner l'IRT dans la mise en place et la promotion de formations ciblant les jeunes des différentes catégories ciblées.

"Le centre de formation du club français adopte une méthodologie reconnue comme l'une des meilleures en Europe avec des résultats performants", a déclaré à la MAP le président adjoint de l'Ittihad de Tanger, Yassine Temsamani, citant à cet égard les joueurs Karim Benzema et Bradely Barcola, lauréats de l'école lyonnaise.

Cette approche, a-t-il précisé, sera appliquée pour les différentes catégories de formation des jeunes de l'IRT avec un accent particulier sur la pratique du football, l'encadrement technique et l'acquisition de compétences.

En plein renouveau de sa stratégie de formation, l'Olympique Lyonnais ambitionne de nouer un partenariat stratégique avec le club marocain de première division dans la perspective d'un ancrage plus solide sur le continent africain.

Le club rhodanien souhaite s'ouvrir davantage sur les jeunes profils formés dans le Royaume, mais aussi sur les talents africains, a-t-on indiqué auprès de l'OL, soulignant que le Maroc offre un énorme potentiel de promotion et d'évolution des joueurs de football, notamment pour ceux évoluant à la Botola Pro.

Ont pris part à la cérémonie de signature de l'accord de partenariat, notamment, le secrétaire général de l'Ittihad Riadhi de Tanger, des représentants de l'Olympique Lyonnais et du consulat général du Maroc à Lyon.

