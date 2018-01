Accord OCP-Abou Dhabi Oil Company sur l'approvisionnement en soufre

L’Office chérifien des phosphates (OCP) et Abou Dhabi Oil Company ont scellé dernièrement, un accord portant sur l’approvisionnement à long terme de l'OCP en grain de soufre, via la filiale du Groupe émirati (ADNOC).

Aux termes de cet accord, ADNOC, une des plus grandes sociétés d’exportation de soufre dans le monde, va approvisionner le Groupe OCP, premier importateur mondial de soufre au monde, en soufre granulé jusqu’à 2025, indique l’OCP dans un communiqué.

Les deux parties ont convenu d’une augmentation graduelle des volumes annuels d’importation, ce qui permettra de mieux gérer les fluctuations des cours à l’international, ajoute la même source, relevant qu’en 2016, ADNOC a exporté l’équivalent de 2 millions de tonnes de soufre granulé à l’OCP, rapporte la MAP.

Selon le communiqué, des synergies seront déployées entre les deux partenaires afin d’explorer toutes les possibilités et opportunités d’une coopération à plus grande échelle.

"Cet accord historique et unique en son genre dans l’industrie du soufre vient renforcer la position d’ADNOC en tant que l’un des plus grands exportateurs de soufre au monde", a affirmé le directeur marketing, des ventes et du commerce auprès du Groupe émirati ADNOC, Abdullah Salem Al Dhaheri. Il a ajouté à ce propos que ce contrat permettra de renforcer considérablement l’approvisionnement durable de l’OCP en soufre ainsi que la capacité d'ADNOC à réaliser des marges positives. Pour sa part, le directeur adjoint de l’OCP Mustapha El Ouafi, a fait savoir que depuis 2008, l’OCP a lancé le plus important programme d’investissement dans l’industrie des engrais, relevant que l’objectif de ce programme est de doubler la capacité minière et tripler les capacités de productions d’engrais. "Notre programme ambitieux permettra à notre groupe de renforcer sa position de premier producteur mondial d’engrais et, par ricochet, son statut d’acteur majeur dans la chaîne de valeur agroalimentaire", a-t-il dit. Le Groupe émirati ADNOC et ses partenaires produisent plus de 6 millions de tonnes de soufre par an. ADNOC exporte à ses clients à partir de ses installations ultramodernes de traitement de soufre à Ruwais. Dans le cadre de sa vision pour atteindre l’autosuffisance en gaz en 2030, le groupe compte mettre en ligne de nouveaux projets de gaz sulfureux.