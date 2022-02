Accident tragique près de Sidi Bennour

Les drames de la vitesse ne cessent de nous surprendre. Ainsi, ce mercredi 3 février, au matin, un accident tragique de la circulation a fait deux morts et un troisième grièvement blessé sur la nationale 7 reliant Sidi Bennour à El Jadida.



L'accident s'est produit à la suite d’une collision frontale entre une voiture particulière avec deux passagers à bord et une moto conduite par un étranger de nationalité française qui est décédé sur le coup autant que le passager de la voiture, alors que le conducteur a été transporté à l'hôpital régional d'El Jadida.



La gendarmerie Royale s'est rendue sur place pour examiner les circonstances de l'accident et décongestionner la circulation. Les éléments de la protection civile se sont vite occupés de transporter le blessé à l'hôpital et de sortir son compagnon de la voiture accidentée.



Il est à noter que cette route qui avait été le théâtre des plus graves accidents de la région, fait actuellement l’objet d’un grand projet d’élargissement de sa chaussée en deux voies de chaque côté.



A.M