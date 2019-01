Abou Fares et Lafdini distingués à Dubaï

Les lauréats du 10è Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de créativité sportive ont reçu, mercredi à Dubaï, leurs distinctions, dont les Marocains Fatima Zohra Abou Fares et Abdennour Lafdini.

Abou Fares, médaille d’or dans l'épreuve du taekwondo aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018) en Argentine, a remporté le prix de la catégorie du "sportif arabe ayant réalisé des résultats distingués dans le domaine sportif".

Le prix de la catégorie des "personnes à besoins spécifiques" a été attribué ex aequo à Lafdini, qui a décroché la deuxième place aux Championnats du monde du para-taekwondo à Londres en 2017, et à l'Emirati Ahmed Mobarek Mtiouai qui a remporté 6 médailles d'or et d'argent en cyclisme lors de tournois internationaux.

L'international égyptien Mohammed Salah, double ballon d'or africain, a reçu de son côté le titre de "sportif arabe distingué", lui qui a signé une saison exceptionnelle avec son club anglais de Liverpool, avec lequel il a inscrit 44 réalisations toutes compétitions confondues.

Parmi les lauréats, figurent également l'Egyptien Ahmed Oussama Al Joundi, médaillé d'or du pentathlon moderne aux JOJ-2018, le Saoudien Mohammad Aid Al Assiri, champion olympique de karaté aux JOJ-2018 et l'Emirati Omar Al Marzouki, médaillé d'argent au saut d'obstacles (individuel) aux JOJ de Buenos Aires. A cette occasion, un hommage a été rendu à plusieurs sportifs, responsables administratifs et entraîneurs arabes.

Quelque 353 candidatures étaient en lice lors de la dixième édition du Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de créativité sportive contre 297 en 2017, en hausse de 19%.