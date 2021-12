Abdessamad Ezzalzouli ouvre son compteur buts avec le Barça

Le jeune joueur marocain Abdessamad Ezzalzouli a inscrit, dimanche, son premier but avec son équipe, le FC Barcelone, lors du match qui a opposé l'équipe catalane à Osasuna comptant pour la 17ème journée du championnat espagnol et qui s’est soldé par un nul 2-2. Ezzalzouli a inscrit la 2ème réalisation des visiteurs à la 49èmeminute. L’équipe de Xavi Hernandez a ouvert le score par l’intermédiaire de Nicolas Gonzalez à la 12ème avant que David Garcia n’égalise pour Osasuna deux minutes plus tard. Chimy Avila a privé le Barça de la victoire à 4 minutes de la fin de la rencontre en inscrivant le but égalisateur des locaux (2-2). «La prestation d’Abdessamad Ezzalzouli est une très bonne nouvelle pour nous », a souligné le coach catalan, Xavi Hernandez, lors de la conférence de presse ayant suivi la rencontre. "Ezzalzouli est un joueur qui fait la différence. Il a provoqué deux cartons jaunes. Il est une merveille et une surprise. Une très bonne nouvelle pour nous", a fait observer Xavi. Ezzalzouli a réalisé ses débuts officiels avec la première équipe du FC Barcelone fin octobre lors du match qui a opposé le club catalan à l'Alaves. Il a signé un contrat de trois ans avec le FC Barcelone en septembre dernier en provenance d’Hercules. Le joueur marocain a une clause libératoire de 200 millions d'euros. Né le 17 décembre 2001 à Béni Mellal, Ezzalzouli, formé à Elche et Hercules, est un ailier technique qui peut jouer sur les deux côtés.