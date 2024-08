Abderaman Koulamallah : Le Tchad veut tirer profit de l’expérience marocaine dans les domaines de l’agriculture et des nouvelles technologies

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a exprimé, mercredi à Dakhla, le souhait de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine notamment dans les domaines de l’agriculture et des nouvelles technologies.



"Nos populations bénéficient beaucoup de l'aide marocaine", a-t-il indiqué lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leur rencontre, rappelant qu’une grande partie des cadres tchadiens ont été formés et continuent à être formés au Maroc.



M. Koulamallah a, par ailleurs, relevé que le Tchad et le Maroc entretiennent des liens séculaires profonds et partagent la même langue qui est l’arabe, "un véritable trait d'union entre nos deux pays".



Il a, en outre, affirmé que l’ouverture d’un consulat général du Tchad à Dakhla vient traduire la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara marocain.



"En plus de la dimension politique en termes de soutien indéfectible à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, notre présence à Dakhla revêt un caractère économique, dans l’objectif de promouvoir les relations économiques bilatérales", a-t-il expliqué.



Il a, dans ce contexte, fait part de la détermination de son pays à réactiver la commission mixte entre le Maroc et le Tchad et à hisser les relations bilatérales tous azimuts à un niveau distingué.



Le ministre tchadien a, d’autre part, souligné que le Maroc s’est toujours rangé du côté du Tchad lors des moments difficiles, notant que l’appui du Royaume au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a permis la réussite de la transition politique dans son pays.