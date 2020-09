Abdellatif Jrindou, nouveau manager général du MAS

Le jeune entraîneur Abdellatif Jrindou a pris les commandes du Moghreb association sportive de Fès (MAS), en tant que manager général, a annoncé le club de football de la capitale spirituelle. L’ancien international marocain et défenseur central remplace Mounir Jaouani, qui vient de se séparer à l’amiable avec le MAS, troisième au classement de la Botola Pro D2 de football. Le nouveau manager/entraîneur, qui a débuté sa carrière en 2010/2011 au poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe première du Raja de Casablanca aux côtés de M’hammed Fakhir, a pour mission de remobiliser l’équipe pour renouer avec les victoires, dans l’objectif d’accéder à la première division de la Botola Pro. Lors des quatre derniers matchs, le club n'a en effet récolté que trois points : Trois nuls contre l’Union Sidi Kacem (2-2), l’Association de Salé (1-1) et l’Olympique Dcheira (3-3) et une défaite face au Chabab Atlas Khénifra (2-1). A quatre journées de la fin de la Botola, le MAS occupe la troisième place avec 40 points, à quatre unités du leader, le Chabab Mohammedia (44 points).