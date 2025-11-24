Abdelilah Hifdi élu président du Réseau de l’APNODE


Libé
Lundi 24 Novembre 2025

Autres articles
Abdelilah Hifdi élu président du Réseau de l’APNODE
Abdelilah Hifdi, membre de la Chambre des conseillers, a été élu, vendredi à Laâyoune, président du Réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement (APNODE) pour un mandat de deux ans (2025-2027).
 
L'élection de M. Hifdi a eu lieu dans le cadre de la 10e Assemblée générale de l’APNODE, qui a également porté à la tête de son bureau exécutif Musa Njingum (Cameroun), en tant que vice-président, et Nestor Tohouegnon Noutai (Bénin), comme trésorier.

Ont été élus membres du bureau exécutif également, Elise Pokossy Doumbe et Solange Kwarmba, députées à l’Assemblée nationale du Cameroun, ainsi qu’Edmonde Tagnonnanon Fonton, députée à l’Assemblée nationale du Bénin.

S’exprimant à cette occasion, M. Hifdi a souligné que le nouveau bureau exécutif de l’APNODE se focalisera sur trois grandes priorités, dont la première porte sur la mise en place et la consolidation de la fonction d’évaluation parlementaire dans chaque parlement africain membre, à travers la création d’unités techniques permanentes, de mécanismes de suivi et de programmes de formation et de renforcement des capacités pour les parlementaires.


Lu 42 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS