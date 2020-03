Abdelhadi Sektioui : Main dans la main, nous sommes en mesure de rendre à l’OCS son éclat d’antan

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Safi (OCS), Abdelhadi Sektioui, s’est dit prêt à mettre sa longue et riche expérience au service d’une équipe qu’il a entraînée auparavant et qu’il connaît très bien.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue mardi soir, à Safi, pour présenter son programme d’action ainsi que les conditions de sa contractualisation avec l’OCS, M. Sektioui s’est dit très conscient de la lourdeur de la tâche qui l’attend pour faire sortir l’équipe de la situation actuelle et l’aider à se placer dans les premiers rangs de la Botola Pro D1. "Main dans la main, supporters, staff technique, joueurs et bureau dirigeant, nous sommes en mesure de surmonter tous les obstacles et rendre à l’équipe mesfouie son éclat d’antan", a-t-il ajouté, mettant en relief le rôle du public mesfioui, "l’un des meilleurs au Maroc" grâce à son soutien inconditionnel à son équipe et aux jeunes joueurs.

"J’ai accepté l’offre de l’OCS parce que le club ne ménage aucun effort pour garantir les conditions idéales de travail pour le staff technique et les joueurs", a-t-il ajouté, indiquant qu’il a préféré garder le même staff technique afin de poursuivre le travail que ses prédécesseurs ont entrepris.

Le vice-président de l’OCS, Abderrahim Hanane, a, pour sa part, indiqué que Abdelhadi Sektioui a signé avec le club jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 avec comme premier objectif d’occuper l’un des premiers rangs de la Botola Pro D1.

L'OCS, section-football, s’était récemment séparé, à l'amiable, avec son entraîneur Mohamed El Guisser en raison de l'état de santé de ce dernier.

L'équipe de l'OCS a réalisé, sous la conduite du jeune technicien national Mohamed El Guisser, un exploit historique en accédant aux quarts de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, avant de quitter la compétition suite à son élimination face au club saoudien de l'Ittihad de Djeddah. L'Olympique de Safi occupe actuellement la 12è place du championnat, avec 21 points à l'issue de 19 journées (3 victoires, 12 nuls et 4 défaites).