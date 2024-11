9èmes Assises nationales de la santé à Agadir

L'Association nationale des cliniques privées (ANCP) organise la 9ᵉ édition des Assises nationales de la santé du 29 novembre au 1er décembre à Agadir, en présence d’experts et de spécialistes du domaine de la santé et de la digitalisation.



Cette édition mettra en lumière plusieurs problématiques actuelles du secteur de la santé et analysera les évolutions récentes du chantier de la réforme du système de santé et leurs impacts sur les citoyens, les soins, ainsi que sur l'avenir des cliniques privées au Maroc.



Un programme riche a été établi pour cette édition. Le samedi 30 novembre, à partir de 9 heures, des tables rondes seront organisées autour de différents sujets, dont une conférence animée par le professeur Redouane Samlali sur le thème : « L'Association nationale des cliniques privées et la réforme du système de santé : vision et enjeux ». Cette table ronde verra la participation d'acteurs clés du secteur de la santé.



Parmi d’autres, une session sera dédiée à la « E-Santé.. État des lieux de la digitalisation.. Partage des données des patients dans le domaine de la santé », animée par l’ancien ministre de la Santé, Anas Doukkali.



D'autres thématiques, telles que l’impact de la feuille de soins électronique de la CNSS autour des initiatives sur les projets de la digitalisation..., ainsi que les apports de l’intelligence artificielle à l’amélioration de la santé publique grâce à des services efficaces et innovants, seront également abordées.



Le programme comprendra aussi des présentations telles que «Management des risques : approche stratégie», «Incitation à l'investissement dans l'hospitalisation privée», ainsi que des discussions autour du financement de la santé, du Pacte d’investissement appliqué au secteur privé, de la responsabilité économique et sociale des établissements de santé, entre autres sujets actuels.



Cette édition des Assises nationales de la santé se tiendra sous le thème : « Vers une transformation de la gouvernance de l'hospitalisation privé». L’événement permettra à l'ANCP de réaffirmer son engagement en faveur de la réussite du chantier royal ambitieux de la protection sociale, notamment dans son volet sur la généralisation de la couverture médicale.