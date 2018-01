9ème édition des TROFEL à Agadir

La ville d’Agadir accueille du 25 au 27 janvier 2018 la 9ème édition des Trophées de la filière fruits et légumes (TROFEL). A l’ouverture de ces Trofel, les participants auront l’occasion de débattre de la question des canaux de distribution des fruits et légumes en Afrique de l’Ouest, le thème de la présente édition.

Depuis sa mise en place en 2008, le Trofel a pour objectif «de récompenser les plus méritants des professionnels opérant dans le secteur agricole». Selon les organisateurs, cette manifestation agricole a pris «une dimension internationale favorisant les échanges Sud-Sud et Nord-Sud à travers des rencontres B2B».

A cette occasion, la présente édition connaîtra la participation des opérateurs venant de plusieurs pays : Burkina Fasso, Gabon, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal, Russie, Portugal, Inde, Pays Bas, Italie, Emirats arabes unis, Qatar et Jordanie.

Au menu de cette édition des rencontres et tables rondes qui ont pour objet de dresser l’état de la filière fruits et légumes au niveau national et africain, les moyens d’encourager sa distribution et son exportation à travers les marchés européens et africains. Des visites de terrain seront programmées au profit des participants dans des fermes et des stations de conditionnement de la région de Souss.

L’édition Trofel 2018 sera clôturée par une cérémonie de remise des prix pour des professionnels marocains et étrangers exerçant dans le secteur agricole.

Les Trophées de la filière fruits et légumes (TROFEL) est placé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en collaboration de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), et en partenariat avec les associations professionnelles représentant la filière fruits et légumes au Maroc en plus de la participation d’une cinquantaine d’entreprises des secteurs public et privé.